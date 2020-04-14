Прогресс COVID-19: Вычислить очередь в магазинах на «Яндекс-карте» могут жители Москвы и Питера

Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживаются или стоят у кассы. Это делается с помощью, например датчиков или систем контроля очереди.

К сервису уже подключились 169 столичных супермаркетов

Пользователи «Яндекс.Карт» теперь могут оценить длину очередей к кассам в супермаркетах. Такая услуга доступна в веб-версии проекта, то есть через компьютер.

К сервису уже подключились 169 столичных супермаркетов «Азбука Вкуса» и 55 магазинов «Перекресток», которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Информация о наличии или отсутствии покупателей в очереди отображается рядом с названием магазина. Данные будут полезны тем, кто старается соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, можно выбрать наиболее подходящее время для похода за покупками.

«Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживаются или стоят у кассы. Это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди», — сообщили в пресс-службе проекта.



В ближайшее время к сервису присоединится 400 отделений «Альфа-Банка» по всей стране. А информация о длине очередей, кроме веб-версии, станет доступна через мобильное приложение карт и «Яндекс.Навигатор».

Кроме того, в планах — подключить к проекту аптеки и другие социально значимые организации, где могут образовываться очереди. Организации, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой. Сведения о них появятся в разделе под названием «Коронавирус». Компаниям, которые захотят присоединиться к проекту, необходимо оставить заявку на специальной странице.

Источник: РГ