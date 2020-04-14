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В золотые не превратятся яйца к Пасхе, заявили супермаркеты Бердска

17:05 14.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Поток покупателей увеличивается ближе к празднику, дня за два-три. Яйца можно купить десятками и поштучно. За 4,90 рубля.

В золотые не превратятся яйца к Пасхе, заявили супермаркеты Бердска
Яйца-востребованный товар перед Пасхой

19 апреля православные христиане отмечают один из главных христианских праздников — Пасху. К празднику принято печь куличи и красить яйца. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что 14 апреля горожане оккупировали магазин «Быстроном», чтобы купить яйца со скидкой 50% за 31 рубль за десяток.

Насколько яйца востребованный товар в других магазинах?
В «Мария- Ра» на 11 квартале по словам продавца Василины, пока особого ажиотажа нет. Поток покупателей увеличивается ближе к празднику, дня за два-три. Яйца поштучно стоят 4,90 рубля. При покупке от 30 штук 4,60 рублей.

В фирменном магазине «Октябрьской птицефабрики» рассказали, что яйца хорошо брали на прошлой неделе. На этой неделе пока затишье. Яйца первой категории продают за 53 рубля, отборное по 57 рублей за десяток.

В «Монетке» на Комсомольской яйца первой категории стоят 66,90 рублей за десяток и за штуку 5,99 рубля.
По словам директора магазина Марины Ковылиной, яйца стали покупать больше, чем обычно. Цена на этой неделе уже не вырастет.
— Ажиотажа на яйца не предвидится. Кругом столько магазинов. Мы с удовольствием бы ждали увеличения покупателей. Но вряд ли это произойдет,- констатировала Марина Ивановна.

Как рассказали в «Ярче!» на Ленина, спрос на яйца увеличился в 1,5 раза и продолжает расти. Ближе к празднику, покупателей станет больше, предполагают в магазине. Десяток яиц здесь продают по 57,98 рублей.

Бердчанка Елена с супругом Александром по акции в «Быстрономе» купила четыре десятка яиц себе и сестре.
— Штук 20 точно покрасим к празднику в разные цвета, — сказала горожанка.

В золотые не превратятся яйца к Пасхе, заявили супермаркеты Бердска
В золотые не превратятся яйца к Пасхе, заявили супермаркеты Бердска
В золотые не превратятся яйца к Пасхе, заявили супермаркеты Бердска
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От редакции

Уже купили яйца к празднику?

Гость, 14 апреля 2020 18:15
В сша от $5,50 за 12 шт. и выше за "органик". Где-то 34 руб/шт. и выше.

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