18 дежурных групп по 12 детей открывают с 15 апреля для работающих родителей в жесткую самоизоляцию в Бердске

Но лучше оставлять детей дома, если есть такая возможность, отметила начальник управления образования города Жанна Тузова. Сейчас важна безопасность детей.

Детский сад №28 «Огонек» расположен в Микрорайоне на ул. Лунной



Дополнительные дежурные группы открываются в детских садах Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник управления образования города Жанна Тузова. С 15 апреля откроются две дополнительные группы. Напомним, губернатор Новосибирской области разрешил работать кроме строительных и промышленных предприятий, еще таким отраслям, как сельское хозяйство, ремонту компьютерной техники, ателье, салонам красоты, почте, СТО. Многим родителям города теперь нужно выходить на работу и определить своих детей в детские сады.

— Мы исполняем постановление губернатора. Сейчас группы открыты дежурные группы в детском саду №25 и №7. В обоих увеличилось количество групп, так как обращения от родителей продолжают поступать, им нужно определять детей. На завтрашний день мы договорились с руководителем детского сада №22, что он тоже открывается и начнет принимать детей, — отметила Жанна Тузова 14 апреля.

Жанна Леонидовна отметила, что в детском саду№25 на прошлой неделе было 5 групп, на этой стало уже 9. В саду №7 — 7. В каждой группе должно быть не больше 12 детей. В саду №22 пока открывается одна группа. Возможно их будет и две, в зависимости от обращений родителей. В итоге в городе будут работать 18 групп.

При этом Жанна Тузова отметила, что все-таки если у родителей есть возможность оставить ребенка дома, лучше это сделать.

— Мы советуем родителям все-таки оставлять детей лома, если есть такая возможность. Безопасность сейчас нужна прежде всего вашему ребенку, вашей семье, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

Как ребенку попасть в дежурную группу:

Нужно взять справку в поликлинике Бердска о том, что ребенок здоров. Также желательна справка с места работы. Обратиться к заведующей в тот детский сад, куда всегда ходил ваш ребенок. Сообщить о том, что вам нужен детский сад, нужно заранее. Сотрудникам нужно быть готовым вас принять, рассчитать продукты питания.