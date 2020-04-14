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18 дежурных групп по 12 детей открывают с 15 апреля для работающих родителей в жесткую самоизоляцию в Бердске

17:09 14.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но лучше оставлять детей дома, если есть такая возможность, отметила начальник управления образования города Жанна Тузова. Сейчас важна безопасность детей.

18 дежурных групп по 12 детей открывают с 15 апреля для работающих родителей в жесткую самоизоляцию в Бердске
Детский сад №28 «Огонек» расположен в Микрорайоне на ул. Лунной
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
18 дежурных групп по 12 детей открывают с 15 апреля для работающих родителей в жесткую самоизоляцию в Бердске

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Дополнительные дежурные группы открываются в детских садах Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник управления образования города Жанна Тузова. С 15 апреля откроются две дополнительные группы. Напомним, губернатор Новосибирской области разрешил работать кроме строительных и промышленных предприятий, еще таким отраслям, как сельское хозяйство, ремонту компьютерной техники, ателье, салонам красоты, почте, СТО. Многим родителям города теперь нужно выходить на работу и определить своих детей в детские сады.

— Мы исполняем постановление губернатора. Сейчас группы открыты дежурные группы в детском саду №25 и №7. В обоих увеличилось количество групп, так как обращения от родителей продолжают поступать, им нужно определять детей. На завтрашний день мы договорились с руководителем детского сада №22, что он тоже открывается и начнет принимать детей, — отметила Жанна Тузова 14 апреля.

Жанна Леонидовна отметила, что в детском саду№25 на прошлой неделе было 5 групп, на этой стало уже 9. В саду №7 — 7. В каждой группе должно быть не больше 12 детей. В саду №22 пока открывается одна группа. Возможно их будет и две, в зависимости от обращений родителей. В итоге в городе будут работать 18 групп.

При этом Жанна Тузова отметила, что все-таки если у родителей есть возможность оставить ребенка дома, лучше это сделать.

— Мы советуем родителям все-таки оставлять детей лома, если есть такая возможность. Безопасность сейчас нужна прежде всего вашему ребенку, вашей семье, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

Как ребенку попасть в дежурную группу:

Нужно взять справку в поликлинике Бердска о том, что ребенок здоров. Также желательна справка с места работы. Обратиться к заведующей в тот детский сад, куда всегда ходил ваш ребенок. Сообщить о том, что вам нужен детский сад, нужно заранее. Сотрудникам нужно быть готовым вас принять, рассчитать продукты питания.

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От редакции

Нужен детский сад?

аноним, 14 апреля 2020 17:53
Ну это капец конечно. Вот мне интересно, естественно дети никакую дистанцию в 1.5 метра не соблюдают, и маски не надевают. Это рассадник заразы! Любой здравомыслящий родитель туда ребенка не поведёт!

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