Автоломбард – положительное решение даже при отрицательной кредитной истории

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Но что делать, если нужна крупная сумма средств, а банки упорно дают отказ? А ведь деньги нужны очень срочно! Кредит под залог авто – это распространенное решение для большинства проблем. Для многих пользователей такой формат займа является единственным выходом из положения. Ведь под залог ПТС деньги могут получить даже те категории граждан, которым отказывают в потребительском займе по тем или иным причинам:

наличие отрицательной кредитной истории;

наличие кредитов или кредитных карт в других банках и кредитных организациях;

отсутствие официального источника дохода;

наличие иждевенцев или несовершеннолетних детей на попечении.

Таким образом, автоломбард под ПТС — это единственно возможное безопасное решение для большинства пользователей. Такие организации разительно отличаются от микрокредитных, с их невероятно высокими процентами. Автоломбард предлагает под залог ПТС выдать крупную сумму денег под невысокий процент на удовлетворяющих обе стороны условиях.

Оперативное решение финансовых проблем



кредит под залог авто carzaem.ru

Кредит под залог авто – это очевидное решение, если срочно нужна крупная сумма денег. В жизни могут произойти непредвиденные ситуации. И в таком случае необходимо довериться профессионалам своего дела. Компания «Автозайм» является кредитором с именем и репутацией. Организация функционирует более 10 лет и за эти годы заслужила массу положительных отзывов довольных клиентов. Рассмотрение заявки производится в несколько основных этапов:

заемщик собирает пакет документов и обращается в компанию;

банк проверяет документы на достоверность;

производится оценка автомобиля;

заемщик оставляет ПТС в залог в кредитной организации или же в ПТС заносится соответствующая запись о том, что авто находится в залоге;

заемщик быстро получает необходимую сумму.

Благодаря такому простому алгоритму, компания «Автозайм» много лет успешно работает на финансовом рынке, предлагая клиентам незаменимую финансовую помощь. Кредит под залог авто — это оперативное решение большинства проблем даже в том случае, если заемщик имеет плохую кредитную историю и долги перед другими кредитными организациями.