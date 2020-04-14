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Автоломбард – положительное решение даже при отрицательной кредитной истории

16:50 14.04.2020
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Ситуации бывают разными, но есть ситуации, которые без финансовых вложений решить невозможно.

Автоломбард – положительное решение даже при отрицательной кредитной истории
автоломбард под ПТС carzaem.ru

 Но что делать, если нужна крупная сумма средств, а банки упорно дают отказ? А ведь деньги нужны очень срочно! Кредит под залог авто – это распространенное решение для большинства проблем. Для многих пользователей такой формат займа является единственным выходом из положения. Ведь под залог ПТС деньги могут получить даже те категории граждан, которым отказывают в потребительском займе по тем или иным причинам:

  • наличие отрицательной кредитной истории;
  • наличие кредитов или кредитных карт в других банках и кредитных организациях;
  • отсутствие официального источника дохода;
  • наличие иждевенцев или несовершеннолетних детей на попечении.

Таким образом, автоломбард под ПТС — это единственно возможное безопасное решение для большинства пользователей. Такие организации разительно отличаются от микрокредитных, с их невероятно высокими процентами. Автоломбард предлагает под залог ПТС выдать крупную сумму денег под невысокий процент на удовлетворяющих обе стороны условиях.

Оперативное решение финансовых проблем

Автоломбард – положительное решение даже при отрицательной кредитной истории
кредит под залог авто carzaem.ru

Кредит под залог авто – это очевидное решение, если срочно нужна крупная сумма денег. В жизни могут произойти непредвиденные ситуации. И в таком случае необходимо довериться профессионалам своего дела. Компания «Автозайм» является кредитором с именем и репутацией. Организация функционирует более 10 лет и за эти годы заслужила массу положительных отзывов довольных клиентов. Рассмотрение заявки производится в несколько основных этапов:

  • заемщик собирает пакет документов и обращается в компанию;
  • банк проверяет документы на достоверность;
  • производится оценка автомобиля;
  • заемщик оставляет ПТС в залог в кредитной организации или же в ПТС заносится соответствующая запись о том, что авто находится в залоге;
  • заемщик быстро получает необходимую сумму.

Благодаря такому простому алгоритму, компания «Автозайм» много лет успешно работает на финансовом рынке, предлагая клиентам незаменимую финансовую помощь. Кредит под залог авто — это оперативное решение большинства проблем даже в том случае, если заемщик имеет плохую кредитную историю и долги перед другими кредитными организациями.

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