Разрешил торговать масками и марлей только в аптеках Михаил Мишустин

Кабмин также ограничил возможности торговцев увеличивать цены на медицинские маски, перчатки и респираторы. За нарушение правил торговли ими обещают наказывать.

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Опубликованным на сайте кабмина документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли:

медицинские маски,



фильтрующие респираторы,медицинские перчатки,марля,комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.

Подписанное Мишустиным постановление запрещает розничную торговлю такими товарами в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения». При этом аптекам и другим организациям, у которых такая лицензия есть, разрешено увеличивать отпускную цену включенных в список товаров не более чем на 10 коп. за штуку или другую единицу товара. Оптовикам же запрещено увеличивать закупочную цену более чем на 10% «на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок».

При этом оптовую торговлю медицинскими масками и другими включенными в список товарами (за исключением тех, которые были выпущены до вступления постановления правительства в силу) разрешается вести только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольно ГК «Ростех»), назначенному федеральным оператором-координатором, и региональным операторам.

В постановлении подчеркивается, что несоблюдение установленных правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических», и караться в соответствии с законодательством России.

Представитель ГК «Ростех» пояснил РБК, что задача «Росхимзащиты» как оператора — осуществлять координацию между производителями и регионами-потребителями. Поставка готовой продукции будет осуществляться двумя путями: либо через федерального оператора напрямую заказчикам, либо через региональных операторов-дистрибьюторов.

«Изначальную цену на продукцию будет устанавливать производитель. На текущий момент предприятия «Ростеха», включая «Росхимзащиту», производят ряд продуктов из указанного в постановлении списка — это и защитные костюмы, и маски, и респираторы.

Но рынок — огромный, одному производителю его не осилить. Поэтому ни о какой монополизации рынка речи не идет, места хватит для всех», — отметили в корпорации. Минпромторг в настоящее время вырабатывает критерии, по которым будут определяться приоритеты поставки в регионы, добавил представитель госкорпорации, и прежде всего будет учитываться развивающаяся эпидемиологическая ситуация.



В соответствии с вступившей в силу с 1 апреля поправкой в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период действия режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления ограничительных мероприятий наказывается штрафом в размере до 150 тыс. руб. — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. В случае же причинения смерти человеку или вреда его здоровью максимальный размер штрафа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается до 1 млн руб.

Источник: РБК