Разрешил торговать масками и марлей только в аптеках Михаил Мишустин

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Опубликованным на сайте кабмина документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли:
медицинские маски,
медицинские перчатки,
марля,
комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.
Подписанное Мишустиным постановление запрещает розничную торговлю такими товарами в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения». При этом аптекам и другим организациям, у которых такая лицензия есть, разрешено увеличивать отпускную цену включенных в список товаров не более чем на 10 коп. за штуку или другую единицу товара. Оптовикам же запрещено увеличивать закупочную цену более чем на 10% «на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок».
При этом оптовую торговлю медицинскими масками и другими включенными в список товарами (за исключением тех, которые были выпущены до вступления постановления правительства в силу) разрешается вести только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольно ГК «Ростех»), назначенному федеральным оператором-координатором, и региональным операторам.
В постановлении подчеркивается, что несоблюдение установленных правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических», и караться в соответствии с законодательством России.
Представитель ГК «Ростех» пояснил РБК, что задача «Росхимзащиты» как оператора — осуществлять координацию между производителями и регионами-потребителями. Поставка готовой продукции будет осуществляться двумя путями: либо через федерального оператора напрямую заказчикам, либо через региональных операторов-дистрибьюторов.
«Изначальную цену на продукцию будет устанавливать производитель. На текущий момент предприятия «Ростеха», включая «Росхимзащиту», производят ряд продуктов из указанного в постановлении списка — это и защитные костюмы, и маски, и респираторы.
Но рынок — огромный, одному производителю его не осилить. Поэтому ни о какой монополизации рынка речи не идет, места хватит для всех», — отметили в корпорации. Минпромторг в настоящее время вырабатывает критерии, по которым будут определяться приоритеты поставки в регионы, добавил представитель госкорпорации, и прежде всего будет учитываться развивающаяся эпидемиологическая ситуация.
Источник: РБК