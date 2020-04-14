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Не жрать! Отказаться от газировки и пончиков на самоизоляции призывает Роспотребнадзор

19:33 14.04.2020 Фото: Роспотребнадзор
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ФИЦ питания и биотехнологии разработал принципы рациона для лиц, находящихся постоянно дома: исключить жирную пищу и блюда из переработанного мяса, есть чаще и малыми порциями.

Не жрать! Отказаться от газировки и пончиков на самоизоляции призывает Роспотребнадзор
Оптимальный рацион на самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.

Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса.

Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.

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От редакции

Вы набрали вес, сидя дома?

Covid-19, 14 апреля 2020 21:16
Ну вот, уже и рацион узника концлагеря утвержден. Осталось только разработать рецепт эрзац-хлеба для домосидельцев.
Аноним, 14 апреля 2020 23:01
Это не приказ, это совет заботливого дяди. Не сдохните, пожалуйста, пока сидите дома. Ну, а если жизнь надоела, - погуляйте возле инфекционной больницы, зайдите, пообщайтесь. Все дешевле будет.

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