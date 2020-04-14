Не жрать! Отказаться от газировки и пончиков на самоизоляции призывает Роспотребнадзор

ФИЦ питания и биотехнологии разработал принципы рациона для лиц, находящихся постоянно дома: исключить жирную пищу и блюда из переработанного мяса, есть чаще и малыми порциями.

Оптимальный рацион на самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.

Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса.

Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.