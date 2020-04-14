75 дней до Победы: трудно и тяжело запасти дров и сена

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

12.05.1944 г.

Привет с фронта. Добрый день, здравствуйте, дорогие мои, любимое мое семейство: дорогая жена Александра Алексеевна и милые детки мои Боря, Миша, Галя. Получил я от вас 5 мая два письма, которым был очень рад. Милые мои, пока я жив здоров, сообщаю про свою жизнь. Жизнь моя фронтовая день-ночь грохочет, земля дрожит. Жизнь веселая, так что надоело это веселие, не слушал бы и не смотрел, но как-нибудь переживем, живы будем, не помрем. Но моя жизнь легче вашей. Подошло время веселья, но для вас милые мои тяжелое. Я живу на всем готовом, вам нужно припасти все лето, не видать дня веселого, но ничего не сделаешь. Как-нибудь живите, может быть, скоро дождетесь меня, хотелось бы дождаться скорей этого дня. Скорей бы победить проклятого врага и дождемся скоро веселого этого дня. Но пока, Шура, обо мне не думайте, не скучайте. В скором будущем поджидайте. Передай привет Григорию Ивановичу, да еще низко кланяюсь Виталию Ильичу и его жене Груше. Как пишет мне Шура, что Василий, хороший, человек помогает. Я очень рад, что семья моя не будут ходит босиком и прошу тебя Василий, чем можешь помоги.

Дорогие мои детки, Боря, Миша, Галя, помогайте маме, слушайте ее, она для вас старается, будете хорошо слушать — скорее я приеду домой. Не будете слушать, долго не приеду, потому что командиры спрашивают, у кого ребята помогают матери, то тех отцов скорее отпустят домой.

Боря, ты больше говори матери, чтобы она сама не мучилась и вас не мучила, а работала, потому она своей силой и здоровьем не дорожит и с малых лет вас надсадила, но все же трудно и тяжело запасти дров, сена.

Напишите ответ. Были бы вы не далеко, пришел бы к вам, помог. Но приеду на готовое. Как- нибудь будем живы и здоровы, самое главное — остаться и вернутся к вам жить с вами. Привет всем родным, знакомым. Целую много раз, ваш родной. Так, пока, до свидания. Милые мои, дорогие мои, живите, как можете и прошу тебя, Шура, сильно обо мне не думайте. Ты пишешь, что долго от меня письма нет и для тебя становится плохо выжить. Милая моя, дорогая, поверь ты мне, что писать я не охотник. Одно, второе, если бывает свободное время, то рад отдохнуть. Так и думай, что я жив, здоров, но письма напишу. Но все же это плохо, когда нет долго письма и мне тоже становится скучновато, но я считаю, что лучше получать реже, но о хорошем сообщении. Быть бы всем живыми и здоровыми. Прожить вместе до конца.