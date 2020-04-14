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Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая

19:42 14.04.2020 Фото: pexels.com
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По состоянию на 13 апреля в России проведено 1 млн 426 тыс. 014 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая
Люди носят маски, пытаясь уберечься от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая

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В мире по состоянию на 08.00 по мск 14.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 925 тыс. 160 подтверждённых случаев (прирост за сутки 73 743 случая; 4 Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 841 464 случая (за последние сутки прирост 73 644; 4,2 Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая , сообщил во вторник Роспотребнадзор.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 14.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 696. За сутки по состоянию прирост составил 99 случаев (0,12 Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая . Случаев с летальным исходом – 3 351 (летальность 4 Почти 2 млн человек заразились коронавирусом в мире на 14 апреля. Прирост за сутки составил 73 743 случая .

В период с 31.12.2019 по состоянию на 13.04.2020 досмотрено 5 126 193 человека, за этот период выявлено 560 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 503 265 человек, по состоянию на 13.04.2020 под контролем остаются 133 490 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 428 обсерваторов на 31763 места, из них развернуто 220 обсерваторов на 19112 мест, где размещено 3585 человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 13.04.2020 проведено 1 млн 426 тыс. 014 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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