Изменила дату окончания Второй мировой войны Госдума на 3 сентября

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября. Как подчеркивается в документе, президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».
Кроме того, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945».
Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, поправки направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».
Нет, не важен. Зато Шуфутинский может с большей гордостью петь про 3-е сентября. Под него похоже подстроились.
А то деды в 45м не смотрели в календарь и даты штамповали какие попало, а мы из-за такой даты не жили, как победители, все эти годы...теперь заживём. Вот бы ещё в Конституции закрепить не мешало.