14.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Изменила дату окончания Второй мировой войны Госдума на 3 сентября

19:59 14.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 2

По словам инициаторов поправки, она направлена на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Изменила дату окончания Второй мировой войны Госдума на 3 сентября
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября. Как подчеркивается в документе, президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

Кроме того, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, поправки направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Один день важен?

Аноним, 14 апреля 2020 20:11
НВР:
Нет, не важен. Зато Шуфутинский может с большей гордостью петь про 3-е сентября. Под него похоже подстроились.
Аноним, 14 апреля 2020 20:23
Давайте лучше про половцев с печенегами))
Новый мэр, 14 апреля 2020 20:36
А что изменилось?
Папин сибиряк, 14 апреля 2020 22:09
Занятые люди. Стране пользу приносят https://ontvtime.tv/tvc
А то деды в 45м не смотрели в календарь и даты штамповали какие попало, а мы из-за такой даты не жили, как победители, все эти годы...теперь заживём. Вот бы ещё в Конституции закрепить не мешало.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРежим самоизоляции могут продлить после 30 апреля в Бердске и Новосибирской области, не исключил губернатор Травников 1
22:16 14-04-2020
Режим самоизоляции могут продлить после 30 апреля в Бердске и Новосибирской области, не исключил губернатор Травников
Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители 3
22:07 14-04-2020
Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители
Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области 10
21:48 14-04-2020
Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области
БердскНе верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях
21:44 14-04-2020
Не верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях
Первая смерть от COVID-19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек
21:40 14-04-2020
Первая смерть от COVID-19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек
БердскКому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России
21:30 14-04-2020
Кому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России
БердскЗадыхаемся: Смог окутал весь Бердск 1
21:18 14-04-2020
Задыхаемся: Смог окутал весь Бердск
Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года 1
21:05 14-04-2020
Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года
Раздавать деньги населению просто так для борьбы с кризисом предлагают экономисты в России 1
21:00 14-04-2020
Раздавать деньги населению просто так для борьбы с кризисом предлагают экономисты в России
Бердск75 дней до Победы: трудно и тяжело запасти дров и сена
20:55 14-04-2020
75 дней до Победы: трудно и тяжело запасти дров и сена