Заражает COVID-19 в радиусе 4 метров, предупредил Минздрав

Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Именно такая дистанция ради безопасности установлена пока официально в России. В стране умерли от коронавируса 170 человек.

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.

Он отметил, что к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Они, в свою очередь, сделали вывод после исследования, проведенного для Всемирной организации здравоохранения.

Брико также считает, что из-за усиления интенсивности распространения инфекции проследить цепочку заражаемости, в частности, в Москве, очень трудно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в России за сутки было зарегистрировано 2774 новых случая заражения, 22 человека скончались. Всего в стране заболели 21 102 человека, 170 человек скончались, 1694 выздоровели.