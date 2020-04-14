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Заражает COVID-19 в радиусе 4 метров, предупредил Минздрав

20:10 14.04.2020 Фото: pexels
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Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Именно такая дистанция ради безопасности установлена пока официально в России. В стране умерли от коронавируса 170 человек.

Заражает COVID 19 в радиусе 4 метров, предупредил Минздрав
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заражает COVID 19 в радиусе 4 метров, предупредил Минздрав

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Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.

Он отметил, что к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Они, в свою очередь, сделали вывод после исследования, проведенного для Всемирной организации здравоохранения.

Брико также считает, что из-за усиления интенсивности распространения инфекции проследить цепочку заражаемости, в частности, в Москве, очень трудно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в России за сутки было зарегистрировано 2774 новых случая заражения, 22 человека скончались. Всего в стране заболели 21 102 человека, 170 человек скончались, 1694 выздоровели.

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От редакции

Будете увеличивать дистанцию?

Аноним, 14 апреля 2020 21:36
Видимо это какие-то особо секретные сведения, потому что ни на сайте CDC ни на сайте WHO ничего подобного нет. Минимум один метр и всё.

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