Закрыл церкви в Бердске из-за ухудшения обстановки с коронавирусом главный санитарный врач Новосибирской области

Сегодня, 14 апреля, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим объявил о закрытие в регионе храмов.
-В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — сообщается на сайте митрополии.
Вместе с тем, митрополит Никодим сообщил, как приобщится к пасхальным служениям — через прямые трансляции.
-Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. Начало трансляции 19 апреля в 00.00 на областном телеканале ОТС и спутниковом телеканале «Союз». Также запись прямой трансляции пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на канале ОТС 19 апреля в 13.40 и на сайте Новосибирской епархии. Помните о вашем здоровье и здоровье своих близких. Всем вам желаю крепости душевных и телесных сил! — обратился к прихожанам глава Новосибирской епархии.
Ну, наконец-то закрыли храм, все вздохнули с облегчением - теперь спасемся. Да как спасетесь? В храмы ведь не ходили? Значит и заразиться там не могли. И вы верите, что на распространение заразы закрытие храмов сильно повлияет? Что маршрутки перестали ходить? Автобусы не ходят? В магазинах чуть не в обнимку стоят. Все проголодались в одночасье.
А то, что храмы закрылись, может быть и хорошо. Священники сохранят свои жизни. Они еще нужны будут. Эпидемия ведь еще не начиналась, она только на подходе. Так что будет кому отпевать балбесов.
Пойду. Даже если храм будет закрыт, на территорию проход наверное не закроют. Для чего-то раздувают всеобщую панику, инфопидемия в общем.