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Закрыл церкви в Бердске из-за ухудшения обстановки с коронавирусом главный санитарный врач Новосибирской области

20:22 14.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призвал православных отметить Пасху дома и посмотреть прямые трансляции богослужений.

Закрыл церкви в Бердске из за ухудшения обстановки с коронавирусом главный санитарный врач Новосибирской области
Богослужение в Преображенском храме Бердска

Сегодня, 14 апреля, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим объявил о закрытие в регионе храмов.

-В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — сообщается на сайте митрополии.

Вместе с тем, митрополит Никодим сообщил, как приобщится к пасхальным служениям — через прямые трансляции.

-Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. Начало трансляции 19 апреля в 00.00 на областном телеканале ОТС и спутниковом телеканале «Союз». Также запись прямой трансляции пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на канале ОТС 19 апреля в 13.40 и на сайте Новосибирской епархии. Помните о вашем здоровье и здоровье своих близких. Всем вам желаю крепости душевных и телесных сил! — обратился к прихожанам глава Новосибирской епархии.

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От редакции

Не пойдете на Пасху в церковь?

Аноним, 14 апреля 2020 20:40
Слава богу, хоть до этого додумались! На Вербное воскресенье убедились, как у нас самоизоляции соблюдают?
Аноним, 14 апреля 2020 21:39
Чето я не пойму. Губернатор травников разрешил Соблюдая все меры предосторожности. А местный поп на его решение положил. Это как вообще?
Аноним, 14 апреля 2020 21:49
Балбесы привезли заразу - это ничего, нормально. Другие балбесы шатаются по городу, разносят заразу - это нормально. Главные источники заразы - парикмахерские и салоны красоты, фитнес-центры работают - это нормально. Толпы детей с утра до вечера болтаются как неприкаянные по городу - это нормально. В разы увеличилось число пьяных водителей, несущихся неведомо куда по дорогам - это нормально. Люди спиваются от безделия - это нормально. Нарушают требование самоизоляции практически все жители - это нормально.
Ну, наконец-то закрыли храм, все вздохнули с облегчением - теперь спасемся. Да как спасетесь? В храмы ведь не ходили? Значит и заразиться там не могли. И вы верите, что на распространение заразы закрытие храмов сильно повлияет? Что маршрутки перестали ходить? Автобусы не ходят? В магазинах чуть не в обнимку стоят. Все проголодались в одночасье.
А то, что храмы закрылись, может быть и хорошо. Священники сохранят свои жизни. Они еще нужны будут. Эпидемия ведь еще не начиналась, она только на подходе. Так что будет кому отпевать балбесов.
Аноним, 14 апреля 2020 22:47
Маршрутки и автобусы грязные настолько, что руки липнут к поручням. Их, наверное, не мыли со дня выпуска с завода. Там не только короновирус поймать можно, а все, вплоть до сифилиса.
Аноним, 14 апреля 2020 21:53
НВР:
Пойду. Даже если храм будет закрыт, на территорию проход наверное не закроют. Для чего-то раздувают всеобщую панику, инфопидемия в общем.
Андрей, 14 апреля 2020 22:10
Как в Иране ворота лизать?
Аноним, 14 апреля 2020 22:30
Про ворота в Иране ничего не знаю, но то, что привычка облизывать друг друга при встрече, обниматься и жать друг другу немытые после туалета руки осталась у нас.
Аноним, 14 апреля 2020 22:43
Есть обиженные. Значит есть те, кто протягивает немытые руки при встрече...
Андрей, 14 апреля 2020 22:35
А чего это Вы руки после туалета не моете? Воду экономите?

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