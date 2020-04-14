Закрыл церкви в Бердске из-за ухудшения обстановки с коронавирусом главный санитарный врач Новосибирской области

Богослужение в Преображенском храме Бердска

Сегодня, 14 апреля, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим объявил о закрытие в регионе храмов.

-В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — сообщается на сайте митрополии.

Вместе с тем, митрополит Никодим сообщил, как приобщится к пасхальным служениям — через прямые трансляции.

-Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. Начало трансляции 19 апреля в 00.00 на областном телеканале ОТС и спутниковом телеканале «Союз». Также запись прямой трансляции пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на канале ОТС 19 апреля в 13.40 и на сайте Новосибирской епархии. Помните о вашем здоровье и здоровье своих близких. Всем вам желаю крепости душевных и телесных сил! — обратился к прихожанам глава Новосибирской епархии.