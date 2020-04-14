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Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года

21:05 14.04.2020
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Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8 (рейсы с Белокаменного).

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель: 
Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8 (рейсы с Белокаменного). Похоже, что пыль сохранилась с прошлого лета. (Извините за не резкий снимок — такие гладкие у нас дороги).

Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года

Пыль в маршрутках Бердска

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От редакции

А вы видели чистые маршрутки?

Аноним, 14 апреля 2020 22:18
Маршрутки видели.Муниципальные автобусы нет Новые автобусы превратили в помойку

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