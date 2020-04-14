На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8 (рейсы с Белокаменного). Похоже, что пыль сохранилась с прошлого лета. (Извините за не резкий снимок — такие гладкие у нас дороги).
Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года
Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8 (рейсы с Белокаменного).
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
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От редакции
А вы видели чистые маршрутки?
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