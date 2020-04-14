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Не верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях

21:44 14.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров как член оперативного штаба заявил, что эта информация не соответствует действительности. В Бердске больных COVID-19 на 14 апреля нет. Но чиновника возмущает тотальное нарушение бердчанами самоизоляции.

Не верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях
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Вечером во вторник по соцсетям начала гулять информация о том, что якобы в Бердске появилась зараженная коронавирусом девушка, летавшая  в Москву и Сочи, а потом сидевшая на самоизоляции. Дескать, ее выпустили из инфекционной больницы с первым отрицательным тестом, а второй, мол, показал наличие коронавирусной инфекции. Распространитель заявляет, что не хочет сеять панику, просто информирует, поскольку заболевшая якобы живет с мамой и свободно передвигается. Но на данный момент это является фейком.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров вечером 14 апреля опроверг эту информацию. По его словам, на сегодняшний день заразившихся коронавирусом в городе не зарегистрировано.

-В Бердске нет заболевших, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров. — Другая информация не соответствует действительно. Она ничем не подтверждена. Но я настоятельно рекомендую бердчанам придерживаться мер безопасности. Случай заражения в Кольцово говорит о том, что нельзя терять бдительность и беречь себя.

По его словам, завтра начнут проверку, кто распространят ложные сведения, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность — есть соответствующая статья.

По Бердску массово разгуливают люди, которые «явно идут не на работу и с работы». Владимира Николаевича возмущает тот факт, что горожане продолжают вести обычный образ жизни, несмотря на введенный режим самоизоляции.

— Надо сохранять спокойствие и сидеть дома. Сегодня вышел на площадку перед ЦУМом, а там полно детей. Самое страшное, что дети могут являться носителями инфекциями. А у них есть бабушки. Бабушка поцелует внука и может слечь. Вот в чем трагедия, — высказался «Курьер. Среда. Бердск»  Владимир Захаров.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в мире, стране и Новосибирской области только усугубляется. Число заразившихся и умерших от COVID-19 растет. В Новосибирске умер первый больной с коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». РПЦ закрывает церкви для прихожан. Возможно, последуют новые ограничительные меры после ослабления губернатором Травниковым режима самоизоляции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 11 апреля расширился список предприятий и организаций, которым разрешено работать.

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