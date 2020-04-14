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Первая смерть от COVID-19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек

21:40 14.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).

Первая смерть от COVID 19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек
Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первая смерть от COVID 19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек

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Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 14 апреля

По данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.

Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1977 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с этими диагнозами 41 человек.

Обращаем внимание! Анонимные сообщения о случаях заражения коронавирусом в областной больнице, а также о том, что медицинскому персоналу лечебного учреждения не хватает средств защиты, опубликованные в сети интернет, не соответствуют действительности.

Напоминаем, за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, штрафы для граждан – 300–700 тысяч рублей. Для СМИ и юридических лиц – 1,5-5 миллионов рублей.

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