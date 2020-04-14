Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области

7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации. 8 апреля перевели на ИВЛ. 14 апреля он умер.

Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет

По данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.

Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1977 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с этими диагнозами 41 человек.

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