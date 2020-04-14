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Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области

21:48 14.04.2020 Фото: www.pexels.com
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7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации. 8 апреля перевели на ИВЛ. 14 апреля он умер.

Первая жертва: Умерший от коронавируса 68 летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области
Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первая жертва: Умерший от коронавируса 68 летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области

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По данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.

Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1977 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с этими диагнозами 41 человек.

Обращаем внимание! Анонимные сообщения о случаях заражения коронавирусом в областной больнице, а также о том, что медицинскому персоналу лечебного учреждения не хватает средств защиты, опубликованные в сети интернет, не соответствуют действительности.

Напоминаем, за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, штрафы для граждан – 300–700 тысяч рублей. Для СМИ и юридических лиц – 1,5-5 миллионов рублей.

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От редакции

Не лечитесь самостоятельно!

Covid-19, 14 апреля 2020 22:37
Нет доказательств, что он умер именно от коронавируса. Скорее всего обычное ОРВИ не вывез старик.
коллега, 14 апреля 2020 23:20
написано: Мужчина с диагнозом “коронавирусная инфекция” скончался.
Аноним, 14 апреля 2020 22:57
это печально...
но - разве у нас перестали умирать сотнями тысяч от того же рака, инфаркта, инсульта,например?
про обычных больных не забывайте, пожалуйста...
Аноним, 14 апреля 2020 23:17
Если человек умрет от короновируса, то другой не умрет от рака ?
коллега, 14 апреля 2020 23:23
Умирают... и очень активно
Аноним, 14 апреля 2020 23:28
У здорового человека, который не пил, не курил, молился в церкви, бегал по тропе здоровья, с активной жизненной позицией, работал в офисе, в тепле, как в американских фильмах много компьютеров и все умные, типа того, только впаривал какую нибудь ненужную дичь, жил, радовался жизни, считал себя средним классом, жена, дети и вдруг за несколько дней легкие в труху, потеря работы, жена с детьми убежала к другому, подала на развод, оттпала хату родителей, ради детей, и.тд...
Аноним, 14 апреля 2020 23:00
Тест на коронавирус платный, ближайший день когда можно записаться 17 апреля, в пятницу.
Аноним, 14 апреля 2020 23:02
За это время можно заразить много людей.
Аноним, 14 апреля 2020 23:23
в бердске?
Аноним, 14 апреля 2020 23:24
Где можно сдать тест? Можно самостоятельно или только по направлению врача?

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