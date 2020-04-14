Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители

Cписок пассажиров рейса формировался через интернет-портал Госуслуг и телеграм-канал Минкомсвязи. На рейс могли зарегистрироваться только жители Новосибирска и области.

Из Таиланда в Новосибирск доставлены более 190 российских туристов

Вывозной рейс авиакомпании S7 доставил в Новосибирск более 190 российских туристов, которые не могли вылететь из Таиланда из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Cписок пассажиров рейса формировался через интернет-портал Госуслуг и телеграм-канал Минкомсвязи. На рейс могли зарегистрироваться только жители Новосибирска и области.

14 апреля вечером из Бангкока должен вылететь вывозной рейс S7 в Иркутск. По состоянию на 5 апреля, в списках посольства РФ зарегистрировались шесть тысяч желающих вернуться в Россию из Таиланда вывозными авиарейсами.