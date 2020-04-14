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Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители

22:07 14.04.2020
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Cписок пассажиров рейса формировался через интернет-портал Госуслуг и телеграм-канал Минкомсвязи. На рейс могли зарегистрироваться только жители Новосибирска и области.

Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители
Из Таиланда в Новосибирск доставлены более 190 российских туристов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители

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Вывозной рейс авиакомпании S7 доставил в Новосибирск более 190 российских туристов, которые не могли вылететь из Таиланда из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Cписок пассажиров рейса формировался через интернет-портал Госуслуг и телеграм-канал Минкомсвязи. На рейс могли зарегистрироваться только жители Новосибирска и области.

14 апреля вечером из Бангкока должен вылететь вывозной рейс S7 в Иркутск. По состоянию на 5 апреля, в списках посольства РФ зарегистрировались шесть тысяч желающих вернуться в Россию из Таиланда вывозными авиарейсами.

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От редакции

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Аноним, 14 апреля 2020 22:41
НВР:
Что, уже нагулялись? Может быть им нужно было продлить отдых в Таиланде до конца года?
Деньги не хотели терять? А то, что заразу могут привезти, думали? В карантин их, в летние домики пионерлагеря, пока весь загар не сойдет.
Аноним, 14 апреля 2020 23:27
их сейчас по домам распустят - на карантин в летние домики садили транзитных. а эти все местные жители
Raven, 14 апреля 2020 22:50
Их с самолета сразу, с трапа необходимо сразу увозить куда-нибудь на месячную изоляцию. Поперлись по уцененным турпутевкам в разгар пандемии

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