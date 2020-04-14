Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители

Вывозной рейс авиакомпании S7 доставил в Новосибирск более 190 российских туристов, которые не могли вылететь из Таиланда из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Cписок пассажиров рейса формировался через интернет-портал Госуслуг и телеграм-канал Минкомсвязи. На рейс могли зарегистрироваться только жители Новосибирска и области.
14 апреля вечером из Бангкока должен вылететь вывозной рейс S7 в Иркутск. По состоянию на 5 апреля, в списках посольства РФ зарегистрировались шесть тысяч желающих вернуться в Россию из Таиланда вывозными авиарейсами.
Что, уже нагулялись? Может быть им нужно было продлить отдых в Таиланде до конца года?
Деньги не хотели терять? А то, что заразу могут привезти, думали? В карантин их, в летние домики пионерлагеря, пока весь загар не сойдет.