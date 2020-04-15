Профнастил — ваша палочка-выручалочка

Сталь — идеальный материал для кровли крыши: она прочна и долговечна. Но есть один большой минус: стальной лист имеет большой вес, что недопустимо для большой площади покрытия. У строителей возникла непростая задача: как уменьшить вес материала, сохранив при этом его прочность и жесткость?

Так и был изобретен профнастил — легкий стальной материал. Для его изготовления необходимо гофрирование (профилирование) стального листа. Его трапециевидная конструкция позволяет сохранить изначальную жесткость стали.



Профнастил очень похож на металлочерепицу как способом установки, так и многими качествами. Но, естественно, между ними много важных различий. Основным является то, что профнастилом можно покрыть любую, даже горизонтальную, крышу. А вот металлочерепицу используют только при угле ската не менее 14 градусов.Работы с профнастилом требуют опыта и бережного отношения, поэтому его монтаж, особенно при кровле здания, лучше всего доверить профессионалам.

Профнастил применяют не только для кровли. Очень часто из него устанавливают заборы, возводят стены и прочие объекты, а также работают с ним как с материалом для отделки фасадов зданий. Для работы с профнастилом применяют болгарки. Но места среза материала необходимо окрасить, а обрабатываемые участки перед резкой нужно защитить, чтобы их не повредили вылетающие опилки. При работе с кровельным профнастилом необходимо быть очень осторожным. Ни в коем случае нельзя допускать повреждение его цинкового или полимерного покрытия, иначе материал быстро придет в негодность.



Стеновой профнастил очень часто используют при оформлении стен, как внутренних, так и внешних. Производят его из качественной оцинкованной стали. Он легок при монтаже, обладает хорошими антикоррозийными свойствами и относительно немного весит.

Данный материал отлично подходит для строительства заборов и ворот из профнастила. Надежность, долговечность, экономичность, эстетичность — каждый, кто занимается благоустройством своего участка, заинтересован в том, чтобы изгородь обладала этими характеристиками. Еще одно ценное свойство профилированного листа – это звукоотражающая способность.

Для забора рекомендуется использовать стеновой профнастил с полимерным покрытием. При строительстве складов или промышленных помещений необходимо использовать оцинкованные профлисты.

Высоту забора определяют ваши потребности и особенности рельефа участка. Если дом расположен на возвышении, чтобы уберечь происходящее во дворе от глаза постороннего, стоит выбрать профилированный лист высотой 1,8 – 2, 5 м и больше. Если площадка ровная, достаточно установить на фундамент или приподнять над поверхностью грунта листы высотой 1, 5 – 1, 7 м.



Стеновой профнастил выгодно использовать в строительстве за счет его невысокой стоимости.

Подготовила Ольга Вересова по материалам rmnt.net Фото www.freeimages.com На правах рекламы.