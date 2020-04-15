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Профнастил — ваша палочка-выручалочка

14:53 15.04.2020
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Профилированный лист обладает высокими потребительскими свойствами и демократичной ценой

Профнастил ваша палочка выручалочка

Сталь — идеальный материал для кровли крыши: она прочна и долговечна. Но есть один большой минус: стальной лист имеет большой вес, что недопустимо для большой площади покрытия. У строителей возникла непростая задача: как уменьшить вес материала, сохранив при этом его прочность и жесткость?
Так и был изобретен профнастил — легкий стальной материал. Для его изготовления необходимо гофрирование (профилирование) стального листа. Его трапециевидная конструкция позволяет сохранить изначальную жесткость стали.

Профнастил очень похож на металлочерепицу как способом установки, так и многими качествами. Но, естественно, между ними много важных различий. Основным является то, что профнастилом можно покрыть любую, даже горизонтальную, крышу. А вот металлочерепицу используют только при угле ската не менее 14 градусов.
Работы с профнастилом требуют опыта и бережного отношения, поэтому его монтаж, особенно при кровле здания, лучше всего доверить профессионалам.

Профнастил ваша палочка выручалочка

Профнастил ваша палочка выручалочка

Профнастил применяют не только для кровли. Очень часто из него устанавливают заборы, возводят стены и прочие объекты, а также работают с ним как с материалом для отделки фасадов зданий. Для работы с профнастилом применяют болгарки. Но места среза материала необходимо окрасить, а обрабатываемые участки перед резкой нужно защитить, чтобы их не повредили вылетающие опилки. При работе с кровельным профнастилом необходимо быть очень осторожным. Ни в коем случае нельзя допускать повреждение его цинкового или полимерного покрытия, иначе материал быстро придет в негодность.

Стеновой профнастил очень часто используют при оформлении стен, как внутренних, так и внешних. Производят его из качественной оцинкованной стали. Он легок при монтаже, обладает хорошими антикоррозийными свойствами и относительно немного весит.

Профнастил ваша палочка выручалочка

Данный материал отлично подходит для строительства заборов и ворот из профнастила. Надежность, долговечность, экономичность, эстетичность — каждый, кто занимается благоустройством своего участка, заинтересован в том, чтобы изгородь обладала этими характеристиками. Еще одно ценное свойство профилированного листа – это звукоотражающая способность.
Для забора рекомендуется использовать стеновой профнастил с полимерным покрытием. При строительстве складов или промышленных помещений необходимо использовать оцинкованные профлисты.
Высоту забора определяют ваши потребности и особенности рельефа участка. Если дом расположен на возвышении, чтобы уберечь происходящее во дворе от глаза постороннего, стоит выбрать профилированный лист высотой 1,8 – 2, 5 м и больше. Если площадка ровная, достаточно установить на фундамент или приподнять над поверхностью грунта листы высотой 1, 5 – 1, 7 м.

Стеновой профнастил выгодно использовать в строительстве за счет его невысокой стоимости.

Подготовила Ольга Вересова по материалам rmnt.net   Фото www.freeimages.com   На правах рекламы.

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