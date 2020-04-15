Делаем косметический ремонт к лету

Косметический ремонт – длительный процесс, если хозяин решит делать его самостоятельно. Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам своего дела – рабочим бригадам, которые сделают ремонт за пару недель во всем доме или квартире. К тому же, это станет отличной гарантией качества выполнения ремонтных работ. А хозяину дома останется лишь подобрать желаемые материалы, чтобы эти работы начать.

Прежде чем затеять ремонт хозяин должен определиться с тем, что именно ему хочется заменить в доме или квартире. Эксперты считают, что весна является одним из самых благоприятных времен года для того чтобы выполнить косметический ремонт. Благодаря теплу в квартире или доме будет сухо и тепло, что способствует успешному затвердеванию строительных материалов. Чтобы поменять батареи, придется договариваться с коммунальными службами и жильцами подъезда или улицы о временном отсутствии теплоснабжения, пока выполняется работа.

Говоря о выборе окон, многие предпочитают установить себе в квартиру или дом пластиковые окна. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, обладающего рядом преимуществ. Например, пластиковые окна будут отлично удерживать тепло зимой, и пропускать прохладу летом. Это позволит экономить хозяину на отоплении. Внешние негативные погодные факторы не испортят материал, из которого изготовлены пластиковые окна. Ведь они способны выдерживать диапазон температур от –80 до +50 градусов. Пластиковые окна прочны, имеют хорошую звукоизоляцию, просты в эксплуатации. Несмотря на то, что пластиковые окна имеют практически одни плюсы, они также имеют низкую себестоимость. Поэтому для городской среды предпочтение следует отдать именно пластиковым окнам.

Выбираем материал для покрытия пола

Немаловажным элементом для косметического ремонта в квартире или доме выступает пол. Некоторые считают, что застеленный линолеумом пол – пережиток прошлого века и признак безвкусицы. Но современные технологии не стоят на месте, и специалисты разработали такой линолеум, которые будет отвечать требованиям потребителя. Так материал состоит из нескольких слоев: подложки, стеклохолста, лицевого слоя и транспорентной прослойки. Благодаря прослойке линолеум обеспечивает тепло- и шумоизоляцию. Стеклохолст не позволит мебели оставлять следы продавливания на поверхности, а транспорентная прослойка защищает поверхность от стирания. Линолеум можно сразу вырезать сплошным холстом и постелить в комнате, закрепив края плинтусами.

Ламинат так же состоит из нескольких слоев. Первый из них влагостойкая бумага, пропитанная рядом специальных смол и защищающая от проникновения жидкости и разбухания древесной породы. Следующий слой – прессованные древесные породы, делающие доски прочными и жесткими. На декоративную прослойку наносится фактура и окраска. Последний слой является защитным, изготовленным из износостойкой пленки. Ламинат может быть гладким скользящим, текстурированным, повторяющим поверхность настоящего дерева и матовым. Ламинат износоустойчив, его можно отремонтировать в случае поломки досок. Крепятся доски между собой механизмом click-lock. Рекомендуется выбирать ламинат с хаотичным рисунком дерева, чтобы расположение досок не было принципиальным.

Натяжной потолок – ваш проводник в открытый космос

Завершающим штрихом косметического ремонта станет потолок. На сегодняшний день широкое распространение имеют натяжные потолки. Натяжные потолки так же бывают глянцевыми, матовыми и даже тканевыми. Поверхность потолка можно изготовить с рисунком или вмонтировать маленькие лампочки, которые создадут эффект ночного космического «звездного неба». Натяжной потолок представляет собой конструкцию из каркаса и поливинилхлоридовой пленки без шва. Такая конструкция стала отличной альтернативой и во многом заменой навесным потолкам, структура которых изготовлена из гипсокартона и металла. Навесной потолок закрепляется на каркасе под потолком, забирая часть свободного пространства и делая помещение как бы «сплющенным». Натяжной потолок забирает же буквально пару сантиметров под потолком.

На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com