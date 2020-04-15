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Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян

08:30 15.04.2020 Фото: pixabay.com
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Из новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, значительная часть (более 1000 пациентов) не имеют клинических проявлений.

Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян
Известны случаи, когда изначально болезнь протекает бессимптомно, но вскоре этот благоприятный сценарий изменялся за очень короткий срок
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян

Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центреБолеют коронавирусом без симптомов 40% россиянЕщё 648 новостей

Это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.

Из новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, значительная часть (более 1000 пациентов) не имеют клинических проявлений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

 Тысяча сорок заболевших — это люди без клиники, которых мы выявили при обследовании всех очагов контактных, часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — указала Попова. — В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — ОРЗ и 40–41% — люди, у которых клиники нет.

Что касается последней группы, в которую вошли «бессимптомные» больные, то за последние две недели она выросла от 12–15% до 40%, как было объявлено сегодня. По словам Поповой, это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.

 Часть из заразившихся вообще не заболевают, — отметила глава Роспотребнадзора.

Впрочем, известны случаи, когда изначально болезнь протекает бессимптомно, но вскоре этот благоприятный сценарий изменялся за очень короткий срок. Состояние некоторых пациентов с бессимптомным течением заболевания внезапно ухудшалось настолько, что им требовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Источник: life.ru

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