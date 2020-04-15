Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян

Из новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, значительная часть (более 1000 пациентов) не имеют клинических проявлений.

Известны случаи, когда изначально болезнь протекает бессимптомно, но вскоре этот благоприятный сценарий изменялся за очень короткий срок

Это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.

Из новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, значительная часть (более 1000 пациентов) не имеют клинических проявлений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

— Тысяча сорок заболевших — это люди без клиники, которых мы выявили при обследовании всех очагов контактных, часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — указала Попова. — В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — ОРЗ и 40–41% — люди, у которых клиники нет.

Что касается последней группы, в которую вошли «бессимптомные» больные, то за последние две недели она выросла от 12–15% до 40%, как было объявлено сегодня. По словам Поповой, это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.

— Часть из заразившихся вообще не заболевают, — отметила глава Роспотребнадзора.