Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян

Это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.
Из новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, значительная часть (более 1000 пациентов) не имеют клинических проявлений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.
— Тысяча сорок заболевших — это люди без клиники, которых мы выявили при обследовании всех очагов контактных, часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — указала Попова. — В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — ОРЗ и 40–41% — люди, у которых клиники нет.
Что касается последней группы, в которую вошли «бессимптомные» больные, то за последние две недели она выросла от 12–15% до 40%, как было объявлено сегодня. По словам Поповой, это говорит об эффективном контроле каждого заболевшего и выявлении его контактов.
— Часть из заразившихся вообще не заболевают, — отметила глава Роспотребнадзора.
Впрочем, известны случаи, когда изначально болезнь протекает бессимптомно, но вскоре этот благоприятный сценарий изменялся за очень короткий срок. Состояние некоторых пациентов с бессимптомным течением заболевания внезапно ухудшалось настолько, что им требовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Источник: life.ru