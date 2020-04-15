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Сгорит заживо полгорода: лесной пожар — главная угроза для Бердска, заявили в МЧС

09:00 15.04.2020, Алена Романцова Фото: pixabay
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Несоблюдение правил безопасности и неосторожное обращение с огнем — опасное явлениме. Люди продолжают поджигать траву и бросать тлеющие окурки в мусорки.

Сгорит заживо полгорода: лесной пожар главная угроза для Бердска, заявили в МЧС
Лесные пожары очень опасны

Главной угрозой для Бердска являются лесные пожары. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения по Новосибирской области, полковник Виталий Панов. Напомним, в городе начался весенний сезон пожаров. За 12 апреля в Бердске было четыре случая горения сухой травы на общей площади 700 кв. метров. Вчера, 13 апреля, на ул. Барнаульской также горела растительность на площади 100 кв. метров. «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, как чрезвычайные ситуации угрожают городу. В частичности, есть ли риск затопления и серьезных пожаров.

— На территории Бердска возможно возникновение таких опасных метеорологических явлений, как: заморозки, продолжительные осадки, метели, аномально холодная или жаркая погода, гроза, сильный ветер, крупный град. Возможно подтопление подвальных помещений в период обильного снеготаяния весной. Риск подтопления от Новосибирского водохранилища отсутствует. Для Бердска существуют риски лесных пожаров в северной и северо-восточной части города, где находятся лесные массивы хвойных пород деревьев. Пожароопасный период: май – октябрь. Основная причина возникновения пожаров – нарушение правил безопасности, неосторожное обращение с огнем, – уточнил Виталий Викторович.

Также он отметил, что первым в зоне пожара окажется больничный городок и дачный поселок общей численностью населения около 2 тысяч человек. В северной части Бердска рядом с лесом находится взрослая поликлиника №2 и несколько отделений больницы. Также там находится СНТ «Дружба», «Радист» и «Мичуринец».

Отметим, что о пожаре на ул. Барнаульской «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степаненков 14 апреля. Он отметил, что кроме горения травы на ул. Кирова горел мусорный бак. Николай Анатольевич рассказал, что рядом с баком нет никаких строений. И причиной горения может быть либо поджог, либо брошенный окурок. Жители Бердска зачастую безответственно относятся к риску возникновения пожаров. А по данным специалистов МЧС, от одного брошенного окурка может выгореть лес и половина Бердска.

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От редакции

Бросаете окурки?

Слава, 15 апреля 2020 09:18
Кто подскажет, в этом году противопожарный период в каких числах?

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