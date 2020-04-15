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За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

22:00 15.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще 18 вопросов направлены Алле Николаевне. «Курьер. Среда. Бердск» собрал ответы главврача на вопросы жителей. Ответы получены не на все обращения.

За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Главный врач Алла Дробинская реанимирует медицину Бердска
Сюжет: Главврач Дробинская отвечает
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяАдские очереди, дефицит врачей и медоборудования: ответы главврача ЦГБ Аллы Дробинской на вопросы жителей БердскаЕщё 14 новостей

Еще 18 вопросов направлены главврачу Бердска Алле Дробинской. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собрал ответы на вопросы жителей. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года. Но к сожалению, они получены не на все вопросы.

О чем спрашивают жители?

— За создавшуюся ситуацию с медициной в Бердске в полной мере ответственен не только бывший главный врач, но и административный аппарат, заместители. Будет ли главный врач решать вопрос о замене своих заместителей, как проваливших полностью нацпроект «Здоровье» в Бердске? В частности, в педиатрии.

— Врачей-педиатров вынуждают увольняться нереальными нагрузками, низкой зарплатой. Все, кто мог, ушли в детские поликлиники Академгородка. Там нормальные нагрузки, хорошая зарплата, все участки укомплектованы. Так говорят сами педиатры Бердска. Почему так?

— Купите тонзилор для процедур, а то лор назначает, а пройти процедуру можно только в платной клинике. Купите?

— Столкнулась с тем, что терапевт направляет к узкому специалисту, например, к лору или инфекционисту, делает запись в карточке. Но по этой записи талон к этим врачам в регистратуре не дадут. Предлагают прийти утром, т.е. стоять в очереди сначала на улице, потом перед регистратурой, а талонов почему-то мало и они заканчиваются перед тобой. Так можно ходить несколько дней. Но ведь, если уж есть направление от терапевта, то человек действительно нуждается в приеме. Можно же в регистратуре записать его на прием к узкому специалисту, исходя из записи терапевта? Хотя бы, если человек обращается в день такой записи.

— В марте записывалась на маммографию. Записали на октябрь. Надо еще было умудриться посчитать определенные дни. Ну я понимаю месяц может быть запись на эту процедуру, но не восемь же! Как людям быть?

— Практически все врачи заканчивают работу очень рано. В 17-18 часов в поликлинике уже пусто, физиокабинет вообще работает до 16 часов. Уколы можно поставить только днем. Работающему человеку лечиться невозможно. Как лечиться?

— По направлению в областную больницу от педиатра (к пульмонологу, нефрологу, урологу) ждать приходится 5-7 месяцев. Ищите ли вы варианты решения этого вопроса и какие?

— Взрослая поликлиника: требуется ремонт пандуса для инвалидов-колясочников (накидали раствора кое-как, а въехать, да еще с уклоном, невозможно).

И многие другие вопросы. Все вопросы, оставшиеся без ответа, мы отправили запросом главному врачу и в минздрав региона. Как только будут получены ответы, мы их опубликуем. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Важные вопросы?

лена, 15 апреля 2020 15:32
Очень хотелось бы почитать ответ про маммографию,я записывалась в октябре на май. Ещё не факт,что совпадет день. Если что,то надо будет перезаписаться.
Лилу, 15 апреля 2020 16:39
За полгода, а может и раньше, можно накопить на платную маммографию... неужели здоровье ждет?
Аноним, 15 апреля 2020 16:00
Я тоже бы хотела почитать про пульманолога детского, что то мало написали 5-7месяцев,мы 11 простояли, и как теперь попасть через 6 месяцев незнакомых.
Аноним, 15 апреля 2020 17:05
А почему человек должен копить на платное обследование,если г имеет право пройти его бесплатно?! И к тому же в срок 14 дней !
Алла, 15 апреля 2020 17:10
С онкологией щитовидки два года жду направление на узи от онколога и эндокринолога и не могу дождаться. Поэтому не могу попасть в обл. диспансер и не могу оформить инвалидность. Не могу получить поэтому необходимое мне лечение.
Гость, 15 апреля 2020 19:57
Алла,нужно обращаться выше. Писать и писать! Требуйте!Обратитесь в СМИ,на ТВ.
Аноним, 15 апреля 2020 20:38
И интересная ситуация с девочкой, у которой выявили коронавирус, а принимали ее без перчаток, а потом шли в соседнюю палату... Очень интересно, или у главврача это тоже под контролем. Бардак стал еще хуже
Алеша, 15 апреля 2020 22:52
К врачам нет претензий , но они подчиняются и врут. Щас кароновирус, но зато на авиастроителей новосиб с высокой температурой и кашлем и чихом не делают анализов, кроме флг и кровь с пальца

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