Без еды и денег пожилые и одинокие на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся

Уже две недели волонтер помогает бердчанам. Выяснилось, что есть люди в сложнейшей жизненной ситуации. Если поделитесь небольшой суммой денег, то это может кому-то не дать умереть от голода, одиночества. Ведь иногда мы уходим не от истощения физического, а от безысходности. Низкий вам поклон, наши дорогие читатели!

Командовал парадом Вадим Назимов, капитан третьего ранга

Главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашают бердчан помочь нуждающимся. Напомним, Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для инвалидов и пенсионеров в Бердске. Отметим, что Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса — с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Во время развоза он столкнулся с тем, что многие люди обращаются к нему за помощью — просят купить им продукты за его счет, потому что они находятся в сложном материальном положении.

— Люди звонят разные, и пожилые за 80 лет и молодые мамы, одинокие с детьми, — рассказал Вадим «Курьер.Среда. Бердск» 14 апреля.

Но у Вадима Назимова нет возможности покупать за свой счет продукты, он работает также как обычные жители. После работы вечером из искренних побуждений помогает людям доставкой необходимых товаров. Он столкнулся с тем, что сейчас много людей оказались в беде — в сложном финансовом положении.

— У кого-то дети далеко, кто-то оказался без работы и денег, некоторые девушки воспитывают детей одни, — отмечает Вадим.

В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги будет предоставлен отчет.

Приглашаем вместе помочь нуждающимся!

Обращение Галины Коморниковой:

— Дорогие читатели! Мы все вместе оказались в очень сложной финансовой ситуации. Чрезвычайно непростой эмоциональной атмосфере: мы все пребываем в неизвестности. А на фоне новостей о тысячах умерших от коронавируса может охватить реальная паника и депрессия. Но мы ведь люди, люди мыслящие, люди, которые осознают, что эта чума пройдет. А в беду важна рука помощи. Всегда есть те, кому хуже. Мое убеждение, которое никто никогда не сломит, что доброе делается не за будущее спасибо, оно делается — просто потому, что делается. Я призываю вас поделится частью своей солидарности с теми, кому действительно хуже. Возможно, 500 рублей, которые вы перечислите на продуктовый набор дадут шанс жить, верить и ждать. Не важно — кому плохо — важно, как ты можешь этому человеку/семье/старику помочь. Редакция готова принимать и отдавать.

Мы договорились с Вадимом Назимовым, что деньги, которые поступят на карту, мы будем распределять — по потребности — есть заказ от нуждающихся бердчан — Вадим озвучивает сумму — и лично я перечисляю ему на карту нужную сумму. Раз в неделю мы будем делать обзор, куда истрачены деньги. Имена тех, кто отправил — я буду вписывать в этот текст.

И я обращаюсь к тем, кто может помочь — помогите. Нынешнее время сравнимо с войной. Только врага мы не видим. И пасть его жертвой может каждый. Солидарность, взаимопомощь и поддержка — это ценности, которые не горят, не взрываются, не гибнут. Именно это говорит, что даже у последней черты мы остаемся людьми.

Если у вас есть возможность перечислить 10, 20 или 100 рублей — вы можете помочь тем, что оказался сегодня в тяжелом положении. Это пожилые люди, инвалиды, одинокие мамы с детьми. С вашей помощь мы сформируем фонд помощи самым нуждающимся. Если вам сложно — позвоните Вадиму Назимову.

Спасибо! Храни вас Всевышний. И берегите себя и своих близких.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)



В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.

Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.



Закупать продукты смогу:— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.

Примечание:

— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!



— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.

Порядок покупки:

1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):

— www.быстроном.рф

— http://24.prodsib.com/

2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.



3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.ВАЖНО:— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.