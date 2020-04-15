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«Мебель-Комфорт»: Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты

09:22 15.04.2020 Фото: pxhere.com
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Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет.

Мебель Комфорт: Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты
Плюс барной стойки — еще одна рабочая поверхность

«Мебель-Комфорт» предлагает разные виды барных стоек для заказных кухонь.

Самые различные стилистические решения, размеры и материалы для вашей барной стойки можно заказать в нашей торгово-производственной фирме.

Барная стойка —  это всегда преображение вашей кухни. В маленькой квартире она поможет сэкономить место и с успехом заменит обеденный стол, а в большой станет отличной стилистической изюминкой и дополнит пустое пространство. Плюс барной стойки — еще одна рабочая поверхность.

Существуют выдвижные барные стойки, которые превращаются в большой обеденный стол, и не нужно бояться, что вся семья не поместиться за ней, это старые убеждения. Современные барные стойки способны взять на себя огромное количество функционала кухни, стоит только углубиться в этот вопрос, и отговорить вас от покупки стильной и современной барной стойки в «Мебель-Комфорт» будет просто не возможно.

Мебель-Комфорт» это:

— Кухни на заказ
— Стеновые панели с фотопечатью
— Обеденные зоны

— Шкафы-купе, двери-купе на заказ
— Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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