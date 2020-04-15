15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость

Качество и надежность — это про агентство недвижимости «Квадротека»

08:22 15.04.2020 Фото: Квадротека
0

В нашей компании единые стандарты проведения сделки. Все риэлтеры проходят обучение по стандартам «Российской гильдии риэлтеров» и получают Аттестат РГР, подтверждающий их профессионализм.

Качество и надежность это про агентство недвижимости Квадротека
Работать с нами надежно: за все годы работы компании ни один клиент не лишился купленного при нашем участии жилья

Наши клиенты довольны качеством наших услуг, потому рекомендуют нас друзьям. До 40% клиентов приходят к нам по рекомендациям или возвращаются повторно. Работать с нами надежно: за все годы работы компании ни один клиент не лишился купленного при нашем участии жилья.

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лица. Мы умеем все. В списке наших услуг — покупка, продажа, обмен, аренда жилья и коммерческой недвижимости. Мы работаем со всеми банками города по ипотечным программам, сотрудничаем с надежными застройщиками. Оказываем юридические услуги в сфере недвижимости, имеем мощные ресурсы по продвижению вашего объекта недвижимости.

В нашей компании единые стандарты проведения сделки. Все риэлтеры проходят обучение по стандартам «Российской гильдии риэлтеров» и получают Аттестат РГР, подтверждающий их профессионализм. Поэтому не нужно бояться и переживать, наши профессионалы всегда окажут квалифицированную помощь.

Нами накоплен огромный опыт, который поможет качественно и надежно решить поставленные вами задачи!

Звоните в Бердский офис АН «КВАДРОТЕКА» по телефону:

т. 212-55-07, (38341)2-99-99

Наш адрес: ул.Первомайская, 11

Источник: Раздел АН «КВАДРОТЕКА»на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А кому вы доверяете все вопросы с вашей недвижимостью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

15 апреля - Великая среда страстной седмицы: Главная задача дня - уборка в доме, вынос мусора, подготовка продуктов к Пасхе
09:41 15-04-2020
15 апреля - Великая среда страстной седмицы: Главная задача дня - уборка в доме, вынос мусора, подготовка продуктов к Пасхе
Омулевая бочка: 14 мешков омуля присвоили полицейские Бурятии. Забрали у браконьеров
09:30 15-04-2020
Омулевая бочка: 14 мешков омуля присвоили полицейские Бурятии. Забрали у браконьеров
"Мебель-Комфорт": Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты
09:22 15-04-2020
Первое уголовное дело из-за толпы заболевших COVID-19 в больнице возбудили в Ростове-на-Дону
09:15 15-04-2020
Первое уголовное дело из-за толпы заболевших COVID-19 в больнице возбудили в Ростове-на-Дону
Охранное предприятие "РИК": Тревожная кнопка поможет спасти любую ситуацию
09:12 15-04-2020
Охранное предприятие
БердскМокрый снег и +14 тепла прогнозируют синоптики на 15 апреля в Бердске
09:05 15-04-2020
Мокрый снег и +14 тепла прогнозируют синоптики на 15 апреля в Бердске
БердскСгорит заживо полгорода: лесной пожар - главная угроза для Бердска, заявили в МЧС 1
09:00 15-04-2020
Сгорит заживо полгорода: лесной пожар - главная угроза для Бердска, заявили в МЧС
БердскСтарики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре 4
08:57 15-04-2020
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Ударило током вынимавшего зарядку от телефона из розетки 10-летнего мальчика в Москве
08:45 15-04-2020
Ударило током вынимавшего зарядку от телефона из розетки 10-летнего мальчика в Москве
Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян
08:30 15-04-2020
Болеют коронавирусом без симптомов 40% россиян