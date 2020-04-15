Охранное предприятие «РИК»: Тревожная кнопка поможет спасти любую ситуацию

Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб

Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб Предоставляемые услуги: Защита от нападения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках! Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86. Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643 Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск

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