Охранное предприятие «РИК»: Тревожная кнопка поможет спасти любую ситуацию

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб
Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от нападения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!
Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.
Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643
Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск