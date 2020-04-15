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Охранное предприятие «РИК»: Тревожная кнопка поможет спасти любую ситуацию

09:12 15.04.2020 Фото: pxhere.com
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Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Охранное предприятие РИК: Тревожная кнопка поможет спасти любую ситуацию
Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб
Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб

Предоставляемые услуги:

  • Защита от нападения
  • Выезды ГБР
  • Круглосуточная техническая поддержка
  • Предоставление списка тревог «по запросу»
  • Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В

Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск

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