Ударило током вынимавшего зарядку от телефона из розетки 10-летнего мальчика в Москве

Когда он вынимал зарядку из гнезда розетки, перед его глазами все «стало белым» – он потерял сознание. После того, как очнулся, ребенок еще несколько раз падал.

Электротравма у детей – это поражение организма ребенка электрическим током

Московского школьника экстренно доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы с ожогами лица и руки после электротравмы – мальчик получил разряд тока от мобильного телефона, включенного в сеть.

По словам десятилетнего мальчика, когда он вынимал зарядку из гнезда розетки, перед его глазами все «стало белым» – он потерял сознание. После того, как очнулся, ребенок еще несколько раз падал. Однако смог позвонить маме и сказать, что «ему очень плохо». Возможно, вынимая зарядку, школьник машинально схватился за батарею отопления или у него были немного вспотевшие руки, что стало причиной электротравмы.

По скорой пострадавшего доставили в клинику, где на сутки поместили в реанимацию с нарушениями ритма сердца, электроожогами правой ушной раковины, скуловой области справа, левой кисти.

К пациенту применили мультидисциплинарный подход: пострадавший попал в надежные руки кардиолога, невролога и хирургов из отделения №7 (плановая и реконструктивно-восстановительная хирургия). Последние использовали самые современные перевязочные средства, которые не причиняют боль при смене повязок, не травмируют кожу, способствуют эффективному заживлению ран. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

– Электротравма у детей – это поражение организма ребенка электрическим током, при котором возникает повреждением мягких тканей, сопровождающее в ряде случаев нарушением деятельности органов и систем. Повреждающим агентом чаще всего является переменный ток от 110 В до 220 В. У детей первых трех лет жизни травма, как правило, возникает в результате прикосновения к токонесущим предметам (провода, розетки и др.), находящимся под напряжением. Воздействия током выше 1000 В встречаются редко. Следует помнить, что дети младшего возраста в силу их физиологических особенностей — содержание воды в организме у детей выше, чем у взрослых, поэтому сопротивление тела у них ниже — более подвержены воздействию электрического тока независимо от напряжения, — отмечает Людмила Будкевич, детский хирург, руководитель ожогового центра ДГКБ №9 им. Сперанского.

Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского — многопрофильный специализированный стационар. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Больница оснащена новейшим диагностическим оборудованием, с помощью которого здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают четыре крупных специализированных центра: ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.

Источник: Мосгорздрав