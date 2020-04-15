Первое уголовное дело из-за толпы заболевших COVID-19 в больнице возбудили в Ростове-на-Дону

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ( нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
По версии следствия, в период со 2 по 6 апреля 2020 года сотрудники МБУЗ «Городская больница № 6» города Ростова-на-Дону, ответственные за профилактику внутрибольничных инфекционных заболеваний, а также соблюдение дезинфекционного режима не приняли должных мер по дезинфекции больничных палат терапевтического отделения, где находились пациенты с диагнозами «внебольничная пневмония» и пациент с положительным результатом на наличие РНК вируса 2019-nCoV. В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил была создана угроза деятельности медицинского учреждения, а также массового заболевания его сотрудников и пациентов.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены конкретные лица, причастные к совершению преступления.
Источник: СК России