Первое уголовное дело из-за толпы заболевших COVID-19 в больнице возбудили в Ростове-на-Дону

Ответственные за профилактику внутрибольничных инфекционных заболеваний, а также соблюдение дезинфекционного режима не приняли должных мер по дезинфекции больничных палат терапевтического отделения.

На врачей завели уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ( нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По версии следствия, в период со 2 по 6 апреля 2020 года сотрудники МБУЗ «Городская больница № 6» города Ростова-на-Дону, ответственные за профилактику внутрибольничных инфекционных заболеваний, а также соблюдение дезинфекционного режима не приняли должных мер по дезинфекции больничных палат терапевтического отделения, где находились пациенты с диагнозами «внебольничная пневмония» и пациент с положительным результатом на наличие РНК вируса 2019-nCoV. В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил была создана угроза деятельности медицинского учреждения, а также массового заболевания его сотрудников и пациентов.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены конкретные лица, причастные к совершению преступления.

Источник: СК России