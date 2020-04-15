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Омулевая бочка: 14 мешков омуля присвоили полицейские Бурятии. Забрали у браконьеров

09:30 15.04.2020 Фото: pexels.com
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Двое правоохранителей обнаружили 14 мешков незаконно добытого нерестового омуля. О произошедшем сотрудники не сообщили в дежурную часть отдела полиции, рыбу присвоили. Одного полицейского уже уволили.

Омулевая бочка: 14 мешков омуля присвоили полицейские Бурятии. Забрали у браконьеров
Полицейские забрали и присвоили себе 14 мешков с омулем

Кабанский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, проходивших службу в органах внутренних дел. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

В судебном заседании установлено, что в октябре 2018 года двое граждан, являясь сотрудниками правоохранительных органов, в районе станции «Култушная» обнаружили 14 мешков незаконно добытого нерестового омуля. О произошедшем сотрудники не сообщили в дежурную часть отдела полиции, рыбу присвоили. В настоящее время один из осужденных уволен из органов внутренних дел.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы в системе МВД РФ сроком на 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура республики Бурятии

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