Мокрый снег и +14 тепла прогнозируют синоптики на 15 апреля в Бердске

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, ночью без осадков.

Температура воздуха ночью -1, +4°C, днём +9, +14°C

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, ночью без осадков, по западу местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°C, днём +9, +14°C.