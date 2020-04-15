По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, ночью без осадков, по западу местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°C, днём +9, +14°C.
Мокрый снег и +14 тепла прогнозируют синоптики на 15 апреля в Бердске
09:05 15.04.2020
В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, ночью без осадков.
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От редакции
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