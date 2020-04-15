Подключили к ИВЛ 59-летнего дальнобойщика с короновирусом из Москвы в Новосибирске

Мужчина продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

У пациента имеются серьёзные сопутствующие патологии

Ехавший из Москвы водитель грузовика был госпитализирован в новосибирскую больницу. У мужчины подтвердился коронавирус, он дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Попавший в инфекционную больницу Новосибирска дальнобойщик из Москвы, у которого выявили коронавирус, продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова. По ее словам, 59-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ.

У пациента имеются серьёзные сопутствующие патологии, которые отягощают течение заболевания. Коронавирус у водителя грузовика подтвердился 12 апреля.

— Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии, – сообщили в региональном оперштабе.