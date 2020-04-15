Тест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги

Они возмущены безответственностью первой заболевшей новой инфекцией бердчанки, которая не соблюдала карантин и могла оказаться источником заразы. Светлана и Александр полагают, что снижают риск заболеть лицевые маски. Их активно применяют в Таиланде.

Светлана полагает, что лицевая маска вкупе с медицинской более предотвращает риск заражения опасной инфекцией

Утром 15 апреля сидящим на карантине в бердской квартире супругам Светлане и Александру позвонил врач и сообщил приятную новость — результат анализов на COVID-19 отрицательный. Они вздохнули с облегчением, говорят, очень надеялись именно на такой исход. Хотя напряжение не ослабевало с 3 апреля, когда Светлана и Александр вернулись в Бердск из Таиланда, где живут практически постоянно. Тем более, что Светлана чувствовала легкое недомогание на фоне простуды.

Супруги сразу сели на жесткий карантин. Из дома не выходили, даже необходимые лекарства покупали через волонтера Вадима Назимова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Александр страдает второй формой сахарного диабета, поэтому препараты ему нужно принимать постоянно. Как у них брали анализы на коронавирус 10 апреля, Светлана рассказала «Курьер. Среда. Бердск» накануне, назвав медика, пришедшего к ним домой, героиней.

Она отметила, что до 18 апреля, когда у них истекает 14-дневный карантинный срок, они не выйдут из дома. Но даже после намерены соблюдать безопасность — носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, максимально исключить физические контакты с людьми.

Александр был возмущен поведением 29-летней бердчанки, у которой 14 апреля выявили коронавирус: она знала, что может быть заражена после возвращения из Сочи, но не соблюдала строгий режим самоизоляции, пока ее повторно не госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Это безобразие и безответственность, — был эмоционален Александр, применив крепкое словцо.

У заболевшей были все признаки коронавируса — температура, насморк, кашель, болело горло. 56-летняя Светлана и 69-летний Александр чувствуют себя прекрасно. А после сообщения об отрицательном результате анализа на COVID-19 еще и настроение поднялось. Повторный тест им, вероятнее всего, не потребуется.

Перед отъездом в Бердск тайка подарила им пластиковые лицевые маски, которые полностью закрывают лицо, исключая попадания инфекции даже при прямом чихании или кашле больного.

— В банках Таиланда служащие не только сидят за стеклом с узкой щелью, но обязательно в медицинских и лицевых масках. Кроме того, на полу нарисованы полосы — ближе 1,5 метров не приближаться. На стульях в зале прикреплены таблички — садиться только через два места, чтобы соблюдать дистанцию. В лицевых масках работают и кассиры в магазинах. Хорошо бы у нас применяли бы такие меры. Это сильно снижает риск заражения, — высказался Александр.