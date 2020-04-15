15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Тест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги

22:30 15.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Светланой
1 2

Они возмущены безответственностью первой заболевшей новой инфекцией бердчанки, которая не соблюдала карантин и могла оказаться источником заразы. Светлана и Александр полагают, что снижают риск заболеть лицевые маски. Их активно применяют в Таиланде.

Тест на COVID 19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги
Светлана полагает, что лицевая маска вкупе с медицинской более предотвращает риск заражения опасной инфекцией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Тест на COVID 19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги

Тест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги53 человека болеют COVID-19 на вечер 15 апреля в Новосибирской области. Один умерЕщё 667 новостей

Утром 15 апреля сидящим на карантине в бердской квартире супругам Светлане и Александру позвонил врач и сообщил приятную новость — результат анализов на COVID-19 отрицательный. Они вздохнули с облегчением, говорят, очень надеялись именно на такой исход. Хотя напряжение не ослабевало с 3 апреля, когда Светлана и Александр вернулись в Бердск из Таиланда, где живут практически постоянно. Тем более, что Светлана чувствовала легкое недомогание на фоне простуды.

Супруги сразу сели на жесткий карантин. Из дома не выходили, даже необходимые лекарства покупали через волонтера Вадима Назимова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Александр страдает второй формой сахарного диабета, поэтому препараты ему нужно принимать постоянно. Как у них брали анализы на коронавирус 10 апреля, Светлана рассказала «Курьер. Среда. Бердск» накануне, назвав медика, пришедшего к ним домой, героиней.

Она отметила, что до 18 апреля, когда у них истекает 14-дневный карантинный срок, они не выйдут из дома. Но даже после намерены соблюдать безопасность — носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, максимально исключить физические контакты с людьми.

Александр был возмущен поведением 29-летней бердчанки, у которой 14 апреля выявили коронавирус: она знала, что может быть заражена после возвращения из Сочи, но не соблюдала строгий режим самоизоляции, пока ее повторно не госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— Это безобразие и безответственность, — был эмоционален Александр, применив крепкое словцо.

У заболевшей были все признаки коронавируса — температура, насморк, кашель, болело горло. 56-летняя Светлана и 69-летний Александр чувствуют себя прекрасно. А после сообщения об отрицательном результате анализа на COVID-19 еще и настроение поднялось. Повторный тест им, вероятнее всего, не потребуется.

Перед отъездом в Бердск тайка подарила им пластиковые лицевые маски, которые полностью закрывают лицо, исключая попадания инфекции даже при прямом чихании или кашле больного.
— В банках Таиланда служащие не только сидят за стеклом с узкой щелью, но обязательно в медицинских и лицевых масках. Кроме того, на полу нарисованы полосы — ближе 1,5 метров не приближаться. На стульях в зале прикреплены таблички — садиться только через два места, чтобы соблюдать дистанцию. В лицевых масках работают и кассиры в магазинах. Хорошо бы у нас применяли бы такие меры. Это сильно снижает риск заражения, — высказался Александр.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы хотите сдать тест на коронавирус?

Аноним, 15 апреля 2020 15:25
Еще раз сдайте у этой девушки тоже не было а потом появилась болезнь.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги 1
22:30 15-04-2020
Тест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться 6
22:25 15-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться
53 человека болеют COVID-19 на вечер 15 апреля в Новосибирской области. Один умер
22:22 15-04-2020
53 человека болеют COVID-19 на вечер 15 апреля в Новосибирской области. Один умер
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
22:15 15-04-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Заразились 50 медиков и пациентов COVID-19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей
22:14 15-04-2020
Заразились 50 медиков и пациентов COVID-19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей
Фото чудесного заката в Бердске
22:09 15-04-2020
Фото чудесного заката в Бердске
Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США
22:05 15-04-2020
Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США
БердскЗа очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 8
22:00 15-04-2020
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Рост числа заразившихся коронавирусом на этой неделе в России предсказали в ВОЗ
21:48 15-04-2020
Рост числа заразившихся коронавирусом на этой неделе в России предсказали в ВОЗ
Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID-19 в другие стационары Новосибирской области
21:29 15-04-2020
Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID-19 в другие стационары Новосибирской области