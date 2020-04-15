Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице

Сюжет: Православные обряды
Что нельзя делать в Чистый четверг
В Чистый четверг следует придерживаться следующих предписаний.
- Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья, так как в этот день во всех храмах вспоминают Страсти Христовы.
- Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.
- В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в грязи и ссорах.
- Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице.
- В Чистый четверг нельзя готовить пасхальные куличи и другие блюда к Пасхе, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.
- Не стоит пробовать непостные блюда, так как Великий пост в самом разгаре.
- Нельзя в Чистый четверг отдавать из дома ничего ценности и одалживать деньги.
Проведите этот день в послушании и за праведными мыслями.
Источник: Хочу