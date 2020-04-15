15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице

13:39 15.04.2020 Фото: pxhere.com
0

В Чистый четверг нельзя готовить пасхальные куличи и другие блюда к Пасхе, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице
Чистый четверг необходимо проводить в послушании
Сюжет: Православные обряды
Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице

Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице15 апреля — Великая среда страстной седмицы: Главная задача дня — уборка в доме, вынос мусора, подготовка продуктов к ПасхеЕщё 65 новостей

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг следует придерживаться следующих предписаний.

  • Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья, так как в этот день во всех храмах вспоминают Страсти Христовы.
  • Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.
  • В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в грязи и ссорах.
  • Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице.
  • В Чистый четверг нельзя готовить пасхальные куличи и другие блюда к Пасхе, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.
  • Не стоит пробовать непостные блюда, так как Великий пост в самом разгаре.
  • Нельзя в Чистый четверг отдавать из дома ничего ценности и одалживать деньги.

Проведите этот день в послушании и за праведными мыслями.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете на завтра генеральную уборку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя есть в Страстную неделю с 13 по 18 апреля 2020 года? В пятницу лучше воздержаться от еды
15:06 15-04-2020
Что можно и нельзя есть в Страстную неделю с 13 по 18 апреля 2020 года? В пятницу лучше воздержаться от еды
Как найти в своем доме энергетически негативные места
15:04 15-04-2020
Как найти в своем доме энергетически негативные места
Вырубит 125 старых тополей в начале мая в городском парке Бердска компания «РСУ-Сибирь»
15:03 15-04-2020
Вырубит 125 старых тополей в начале мая в городском парке Бердска компания «РСУ-Сибирь»
БердскЗа очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
15:00 15-04-2020
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Потеря обручального кольца: Что может произойти, согласно приметам
14:57 15-04-2020
Потеря обручального кольца: Что может произойти, согласно приметам
БердскКто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске
14:54 15-04-2020
Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске
Профнастил - ваша палочка-выручалочка
14:53 15-04-2020
Профнастил - ваша палочка-выручалочка
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
14:52 15-04-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
14:51 15-04-2020
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
БердскБез еды и денег пожилые и одинокие на самоизоляции: "Курьер. Среда. Бердск" и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
14:51 15-04-2020
Без еды и денег пожилые и одинокие на самоизоляции: