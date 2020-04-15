Что никогда нельзя делать в Чистый четверг 16 апреля: Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице

В Чистый четверг нельзя готовить пасхальные куличи и другие блюда к Пасхе, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

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