Есть ли заболевшие COVID-19 в обсерваторе под Новым поселком, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Тест на коронавирус подтвердит или опровергнет наличие инфекции. Пока состояние у туристов из Таиланда удовлетворительное.

Главврач Алла Дробинская сообщила 15 апреля о первом случае коронавируса в Бердске — заболела 29-летняя девушка, прилетевшая из Сочи

Транзитные пассажиры, прилетевшие из Тайланда в Новосибирск, до сих пор находятся в обсерваторе детского лагеря «Тимуровец» под Бердском.

— Состояние в обсерваторе стабильное. Там 55 человек, из них 5 детей. Они наблюдаются каждый день. Информация передается в минздрав, также в Роспотребнадзор. Состояние удовлетворительное. Завтра у нас 10 день, 16 апреля, когда мы возьмем анализы. И по результатам анализов будет решен вопрос о дальнейшем их нахождении, — рассказала 15 апреля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Обсерватор в «Тимуровце» рассчитан на 66 мест, отметила Алла Николаевна.

Напомним, бердская ЦГБ курирует обсерватор, находящийся в районе Нового поселка, в детском оздоровительном лагере «Тимуровец». Там находятся транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда вечером 8 апреля. 55 человек, 5 из которых дети. Это иногородние транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда. Место проживания: Владивосток, Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург.

Вопрос по выбору места для обсерватора решается на уровне территориального Роспотребнадзора, министерства Новосибирской области, все согласовывается на уровне правительства Новосибирской области, и сейчас таких объектов на территории Новосибирска и области шесть, в том числе и «Тимуровец», отметила Алла Николаевна.