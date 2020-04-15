Перенес сессию с 16 апреля на 14 мая из-за коронавируса спикер совета депутатов Бердска

Депутаты встретятся в мае

Перенес очередную сессию народных избранников с 16 апреля на 14 мая председатель горсовета Валерий Бадьин. Соответстующий документ народный избранник отправил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 апреля.

— В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой короновирусной инфекции (COVID – 2019), руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановлением губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», статьей 7 регламента Совета депутатов Бердска председатель своета депутатов Валерий Бадьин решил перенести дату проведения очередной сессии Совета депутатов четвертого созыва на 14 мая 2020 года в 9-00 часов, — издал документ Валерий Бадьин 10 апреля.