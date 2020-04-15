15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Перенес сессию с 16 апреля на 14 мая из-за коронавируса спикер совета депутатов Бердска

14:15 15.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Валерий Бадьин издал документ 10 апреля. Народные избранники встретятся через месяц в 9.00.

Перенес сессию с 16 апреля на 14 мая из за коронавируса спикер совета депутатов Бердска
Депутаты встретятся в мае

Перенес очередную сессию народных избранников с 16 апреля на 14 мая председатель горсовета Валерий Бадьин. Соответстующий документ народный избранник отправил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 апреля.

— В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой короновирусной инфекции (COVID – 2019), руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановлением губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», статьей 7 регламента Совета депутатов Бердска председатель своета депутатов Валерий Бадьин решил перенести дату проведения очередной сессии Совета депутатов четвертого созыва на 14 мая 2020 года в 9-00 часов, — издал документ Валерий Бадьин 10 апреля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сделали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя есть в Страстную неделю с 13 по 18 апреля 2020 года? В пятницу лучше воздержаться от еды
15:06 15-04-2020
Что можно и нельзя есть в Страстную неделю с 13 по 18 апреля 2020 года? В пятницу лучше воздержаться от еды
Как найти в своем доме энергетически негативные места
15:04 15-04-2020
Как найти в своем доме энергетически негативные места
Вырубит 125 старых тополей в начале мая в городском парке Бердска компания «РСУ-Сибирь»
15:03 15-04-2020
Вырубит 125 старых тополей в начале мая в городском парке Бердска компания «РСУ-Сибирь»
БердскЗа очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
15:00 15-04-2020
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Потеря обручального кольца: Что может произойти, согласно приметам
14:57 15-04-2020
Потеря обручального кольца: Что может произойти, согласно приметам
БердскКто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске
14:54 15-04-2020
Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске
Профнастил - ваша палочка-выручалочка
14:53 15-04-2020
Профнастил - ваша палочка-выручалочка
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
14:52 15-04-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
14:51 15-04-2020
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
БердскБез еды и денег пожилые и одинокие на самоизоляции: "Курьер. Среда. Бердск" и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
14:51 15-04-2020
Без еды и денег пожилые и одинокие на самоизоляции: