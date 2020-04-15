Что нужно делать на убывающей луне, чтобы желания сбывались?

Лучше также стараться не думать о своих заветных желаниях. Хотя бы в большую часть периода с 14 по 22 апреля просто-напросто забудьте о том, что хотели бы воплотить в своей жизни, или в ближайшее время.

В дни убывающей луны нужно следить за своими желаниями

Желания любят, когда о них часто не рассказывают, а лучше чтобы вообще молчали. Это первое, о чем не стоит говорить вообще никому в дни убывающей Луны, советуют астрологи.

Держите в тайне все свои секреты и желания, которые хотите воплотить в жизнь. Поскольку именно в этот период могут негативно повлиять на ваши планы завистники или люди, с которыми вы на данный момент не в лучших отношениях.

Астрологи также советуют быть внимательными к деталям, ведь, чтобы дойти до цели, необходимо все очень тщательно продумывать. Поэтому легкомыслие здесь только навредит.

В эти дни не стоит отказывать в помощи, если об этом вас просят. Причем совершенно не важно, просит о помощи близкий вам человек или кто-то незнакомый.

Помогите ему, чем только сможете, главное, чтобы карма была благосклонна к вам, отмечают астрологи.

Лучше также стараться не думать о своих заветных желаниях. Хотя бы в большую часть периода с 14 по 22 апреля просто-напросто забудьте о том, что хотели бы воплотить в своей жизни, или в ближайшее время.

Такой шаг будет действовать, как перезагрузка и очищение мыслей, которые на свежую голову точно будут идти «как по маслу».