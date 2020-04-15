Полыхал собор Парижской Богоматери в Париже. Год назад

65 лет назад (1955) в США была открыта первая закусочная «McDonald’s».

Возгорание возникло в 18:20 в верхней части здания, на мансарде в основании шпиля. Ликвидация пожара заняла более девяти часов

День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Профессиональный праздник Вооруженных Сил РФ, установленный указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

15 апреля 1904 года впервые в отечественной истории были применены средства радиоэлектронной борьбы. При обороне Порт-Артура в ходе Русско-японской войны связисты эскадренного броненосца «Победа» и флотской телеграфной станции на Золотой горе, поставив радиопомехи, сорвали обстрел русской эскадры и крепости японскими броненосными крейсерами «Ниссин» и «Касуга», корректируемый по радио. Этот случай стал началом становления и развития радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах России.

Международный день культуры.

В этот день в 1935 году в Вашингтоне был подписан договор «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», более известный как Пакт Рериха. Он стал первым в истории международным договором о защите культурного наследия. Впоследствии договор лег в основу многих документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия. В частности, «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия».

В 1998 году с инициативой отмечать в день подписания Пакта Рериха Международного дня культуры выступила общественная организация Международная Лига защиты культуры, которая была учреждена Международным центром Рерихов в 1996 году.

64 года назад (1956) в Москве был создан театр «Современник».

Театр был основан выпускниками Школы-студии МХАТ Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой, Олегом Табаковым и другими. Днём рождения театра считается 15 апреля 1956 года, когда молодые артисты показали свою первую самостоятельную постановку — спектакль Виктора Розова «Вечно живые».

Сейчас на счету «Современника» уже свыше 150 спектаклей, многие из которых стали легендами. В его творческом коллективе более 60 артистов. В их числе, как известные всей стране Марина Неёлова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, так и ярко заявившая о себе творческая молодежь — Светлана Иванова, Шамиль Хаматов, Виктория Романенко, Илья Лыков и многие другие артисты.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Венская стратегическая наступательная операция.

Обороне венского направления немецко-фашистское командование придавало огромное значение. Наступающим советским войскам предстояло преодолеть три оборонительные полосы с промежуточными рубежами и укрепленные районы на австро-венгерской границе и вокруг Вены.

В Венской операции принимали участие войска 3-го Украинского фронта, левого крыла 2-го Украинского фронта, а также Дунайская военная флотилия и 1-я болгарская армия. Им противостояли войска немецкой группы армий «Юг» и часть сил группы армий «Ф»

За 30 дней советские войска освободили Венгрию, юг Чехословакии и восток Австрии с её столицей — Веной. Германия утратила контроль над Венским промышленным районом, а также Надьканижским нефтяным районом.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования «Венские». В июне 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены около 300 тысяч советских воинов.

94 года назад (1926) было принято постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане».

Впервые о своих правах на арктические территории Россия заявила в сентябре 1916 года. Министерство иностранных дел направило зарубежным странам ноту о включении в состав своей территории всех земель, «расположенных к северу от азиатского побережья Российской Империи».

Постановление от 15 апреля 1926 года окончательно определила границы советской арктической зоны. В документе было сказано, что «территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе». Исключение делалось только для территорий, принадлежность которых иностранным государствам было ранее признано советскими властями. Речь шла об архипелаге Шпицберген и острове Медвежий, которые были закреплены за Норвегией Парижским договором от 9 февраля 1920 года.

Год назад (2019) в Париже произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.



Возгорание возникло в 18:20 в верхней части здания, на мансарде в основании шпиля. Ликвидация пожара заняла более девяти часов.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли собора. Пострадала часть внутренних помещений. Две башни и каменный фасад здания удалось сохранить, также не были повреждены терновый венец Иисуса Христа, туника святого Людвига и ряд картин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить один из главных символов Парижа в течение 5 лет. Однако, по мнению министра культуры страны Франка Ристера, реализация плана может затянуться на более долгий срок.

65 лет назад (1955) в США была открыта первая закусочная «McDonald’s».

Закусочную в городе Де-Плейн (штат Иллинойс) открыли братья Дик и Мак Макдональд. Посетителям предлагались: гамбургеры, чизбургеры, три вида прохладительных напитков, молоко, кофе, картофельные чипсы, пирожки, картофель фри и молочные коктейли. Братья придумали абсолютно новую концепцию ресторанного бизнеса, основанную на быстром обслуживании и невысоких ценах.

Сегодня корпорация «McDonald’s» насчитывает свыше 30 тысяч ресторанов в более 120 странах мира. Ежедневно их посетителями становятся порядка 50 миллионов человек.

69 лет назад (1951) в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира».

Его организовал английский продюсер Эрик Морли. На звание самой красивой девушки в мире претендовало 30 конкурсанток. Победительницей стала шведка Керстин Хоканссон. В качестве приза она получила чек на 1 тысячу фунтов и ожерелье.

81 год назад (1939) в США был создан «Комитет помощи всем русским, нуждающимся в ней» — Толстовский фонд.

Его, в 30 милях от Нью-Йорка в городе Вэлли Коттедж, основала младшая дочь писателя Льва Николаевича Толстого Александра. Фонд оказывает помощь беженцам, перемещённым лицам и сиротам, финансирует образовательные программы. На его территории действует православный Храм Преподобного Сергия Радонежского, и организован дом престарелых для эмигрантов.

108 лет назад (1912) из-за столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер «Титаник».

Он был построен на верфи «Харленд энд Вулф» в английском Белфасте. На момент ввода в эксплуатацию, в апреле 1912 года, «Титаник» являлся крупнейшим судном в мире. Длина корабля составляла 260 метров, ширина — 28 метров, водоизмещение — 52 тысячи тонн. На лайнере было восемь стальных палуб. Для обеспечения безопасности корабль имел двойное дно, а его корпус разделяли 16 водонепроницаемых отсеков. Журнал «Шипбилдер» назвал его практически непотопляемым.

Каюты парохода разделялись на три класса. К услугам пассажиров первого класса были представлены плавательный бассейн, ресторан, два кафе, корт для игры в сквош и гимнастический зал. Интерьеры кают были выполнены в различных художественных стилях с использованием дорогих материалов (красное дерево, позолота, шёлк и др.). Каюты третьего класса были оформлены просто: стены окрашивались в белый цвет либо обшивались деревянными панелями. Во всех классах имелись обеденные и курительные салоны, открытые и закрытые променады.

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в своё первое и единственное путешествие по маршруту Саутгемптон (Великобритания) — Нью-Йорк (США). На борту корабля находились более 2200 человек.

15 апреля в водах Атлантического океана лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Число погибших, по различным данным, составило от 1400 до 1517 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Источник: ПГ