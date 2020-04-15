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Песчаная буря накрыла Бердск и попала на видео

14:24 15.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Порывы ветра до 18 метров в секунду поднимают с земли пыль и мусор. Песок засыпает глаза. Вслед за диким ветром начался небольшой дождь.

Песчаная буря накрыла Бердск и попала на видео
Пылевая буря началась с обеда 15 апреля в Бердске

Сегодня, 15 апреля, ветер в Бердске бушует. «Курьер. Среда. Бердск» вышел на улицу и ответственно заявляет: порывы ветра до 18 метров в секунду поднимают с земли пыль и мусор. Песок засыпает глаза. Вслед за диким ветром начался небольшой дождь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, ночью без осадков, по западу местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°C, днём +9, +14°C.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Песчаная буря накрыла Бердск и попала на видео
Песчаная буря накрыла Бердск и попала на видео
Песчаная буря накрыла Бердск и попала на видео
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