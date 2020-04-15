3 388 новых зараженных коронавирусом за последние сутки на 15 апреля в России

Всего болеют COVID-19 в стране 24 490 россиян. За последние сутки от новой инфекции умерло 28 человек.

Больных становится все больше

За последние сутки в России зарегистрировано 3 388 новых больных коронавирусом. Всего COVID-19 в стране болеют 24 490 человек. За последние сутки от новой инфекции умерло 28 человек. За все время пандемии от болезни скончались 198 россиян. Выздоровело за 15 апреля 292 россиян, а всего — 1986.

Статистика по регионам

Болеют Выздоро- Умерли



вели

Москва 14776 1205 106

Московская область 2587 75 26

Санкт-Петербург 929 95 5

Республика Коми 402 1 3



Нижегородская область 339 21 4Ленинградская область 298 5 0Мурманская область 265 14 1Краснодарский край 239 40 3Брянская область 164 12 0Республика Башкортостан 149 9 5Владимирская область 145 1 2Красноярский край 142 17 0Тульская область 130 17 0Ивановская область 121 8 0Республика Марий Эл 118 8 1Тверская область 117 3 0Рязанская область 116 4 0Ставропольский край 115 11 2Пермский край 114 16 3Республика Татарстан 107 14 0Смоленская область 106 1 1Свердловская область 105 37 0Чеченская Республика 105 15 5Республика Дагестан 105 9 3Ульяновская область 104 2 0Ростовская область 104 8 0Пензенская область 100 4 2Республика Бурятия 92 23 2Республика Ингушетия 90 1 1Курская область 89 3 0Тюменская область 85 10 1Липецкая область 85 15 0Калининградская область 84 24 1Тамбовская область 83 6 0Республика Чувашия 78 2 0Хабаровский край 77 7 2Воронежская область 75 19 1Калужская область 74 5 0Ямало-Ненецкий автономный округ 73 0 1Республика Мордовия 71 5 0Ханты-Мансийский АО 71 9 0Кировская область 64 9 0Саратовская область 56 8 0Оренбургская область 54 6 1Новосибирская область 53 11 1Республика Северная Осетия— Алания 52 1 2Вологодская область 52 0 0Челябинская область 51 13 0Кабардино-Балкарская Республика 50 3 0Волгоградская область 47 7 0Астраханская область 47 2 1Белгородская область 45 3 1Орловская область 41 3 0Самарская область 40 14 0Ярославская область 39 7 0Иркутская область 39 3 2Алтайский край 39 3 0Приморский край 36 3 2Республика Калмыкия 35 9 2Республика Крым 34 12 0Республика Саха (Якутия) 33 15 0Архангельская область 32 10 0Псковская область 27 8 4Республика Адыгея 27 12 0Удмуртская Республика 27 4 0Костромская область 27 3 2Новгородская область 26 4 0Республика Хакасия 26 3 0Карачаево-Черкесская Республика 23 0 0Омская область 22 9 0Кемеровская область 15 4 0Томская область 15 4 0Забайкальский край 14 1 0Сахалинская область 12 6 0Курганская область 10 1 0Камчатский край 10 0 0Еврейская автономная область 9 0 0Севастополь 8 2 0Республика Карелия 7 0 0Амурская область 6 1 0Республика Тыва 6 0 0Магаданская область 3 1 0Ненецкий автономный округ 1 0 0Чукотский автономный округ 1 0 0