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Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске

14:54 15.04.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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В одно заявление нужно вносить данные всех детей до 3 лет, предоставлять банковкий счет только получателя маткапитала, указывать правильно номер актовой записи свидетельства о рождении.

Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске
Родители будут получать выплату в 5000 рублей на каждого ребенка три месяца
Сюжет: Все пособия Путина
Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и Бердске

Кто не получит пособие в 5000 рублей с детьми до 3 лет и правом на маткапитал в России, Новосибирске и БердскеПособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 20 новостей

Принимают заявление о выплате средств дополнительной материальной поддержки семьям, имеющим детей до 3 лет и право на материнский капитал, специалисты Управления пенсионного фонда России (УПФР) по Бердску. И находят ошибки в составлении этих заявлений.

— Каждый гражданин, который заполняет заявление, должен отнестись к этому ответственно, понимая, что это финансовый документ. И потому вся информация должна быть правильной и актуальной, без грамматических ошибок. На сегодняшний день программный комплекс позволяет загрузить нам только одно заявление от гражданина. Поэтому важно: если в семье есть дети, имеющие право на получение данной государственной поддержки, двое детей, трое детей, они должны быть проименованы все в одном заявлении. Не все дети, которые есть в семье, а только те, которые имеют право на меры государственной поддержки. Например, в семье есть дети 2018, 2019, 2020 годов рождения. В заявлении они все указываются. Не надо подавать заявление отдельно на ребенка 2018, 2019, 2020 годов. Загрузится только одно заявление и выплатят только сумму в размере 5000 рублей. Что будет с другими заявлениями, будет известно позже, — рассказала 15 апреля заместитель начальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова.

Заявление нужно писать правильно

Автор видео Галина Панчева

Вторая ошибка. Счет, который указывается в заявлении для перечисления указанных средств, должен принадлежать получателю сертификата. Если он оформлен на маму, ни в коем случае нельзя указывать счет отца ребенка. Счет должен быть актуальным.

Нельзя загрузить второе заявление со вторым счетом. Счет должен быть записан правильно.

Когда бердчане заполняют заявление, то в строке «реквизиты свидетельства о рождении» они должны указывать номер актовой записи.

Проверка всех документов проходит в автоматическом режиме, в сверке с отделом ЗАГС, если сведения неверные, придет отказ. Ребенок не идентифицирован — будет вынесено решение об отказе в государственной поддержке.

Напомним, в соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

В Бердске право на получение дополнительной меры господдержки, 5000 рублей, имеют 1200 семей.

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