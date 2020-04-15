28 человек умерло от COVID-19 в России за сутки 15 апреля. Один в Новосибирске

За последние сутки в России зарегистрировано 3 388 новых больных коронавирусом. Всего COVID-19 в стране болеют 24 490 человек. За последние сутки от новой инфекции умерло 28 человек. За все время пандемии от болезни скончались 198 россиян. Выздоровело за 15 апреля 292 россиян, а всего — 1986.
Статистика по регионам
Болеют Выздоро- Умерли
Москва 14776 1205 106
Московская область 2587 75 26
Санкт-Петербург 929 95 5
Республика Коми 402 1 3
Ленинградская область 298 5 0
Мурманская область 265 14 1
Краснодарский край 239 40 3
Брянская область 164 12 0
Владимирская область 145 1 2
Красноярский край 142 17 0
Тульская область 130 17 0
Ивановская область 121 8 0
Тверская область 117 3 0
Рязанская область 116 4 0
Ставропольский край 115 11 2
Пермский край 114 16 3
Смоленская область 106 1 1
Свердловская область 105 37 0
Чеченская Республика 105 15 5
Республика Дагестан 105 9 3
Ростовская область 104 8 0
Пензенская область 100 4 2
Республика Бурятия 92 23 2
Республика Ингушетия 90 1 1
Тюменская область 85 10 1
Липецкая область 85 15 0
Калининградская область 84 24 1
Тамбовская область 83 6 0
Хабаровский край 77 7 2
Воронежская область 75 19 1
Калужская область 74 5 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 73 0 1
Ханты-Мансийский АО 71 9 0
Кировская область 64 9 0
Саратовская область 56 8 0
Оренбургская область 54 6 1
Республика Северная Осетия
— Алания 52 1 2
Вологодская область 52 0 0
Челябинская область 51 13 0
Волгоградская область 47 7 0
Астраханская область 47 2 1
Белгородская область 45 3 1
Орловская область 41 3 0
Ярославская область 39 7 0
Иркутская область 39 3 2
Алтайский край 39 3 0
Приморский край 36 3 2
Республика Крым 34 12 0
Республика Саха (Якутия) 33 15 0
Архангельская область 32 10 0
Псковская область 27 8 4
Удмуртская Республика 27 4 0
Костромская область 27 3 2
Новгородская область 26 4 0
Республика Хакасия 26 3 0
Омская область 22 9 0
Кемеровская область 15 4 0
Томская область 15 4 0
Забайкальский край 14 1 0
Курганская область 10 1 0
Камчатский край 10 0 0
Еврейская автономная область 9 0 0
Севастополь 8 2 0
Амурская область 6 1 0
Республика Тыва 6 0 0
Магаданская область 3 1 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0