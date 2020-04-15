Вырубит 125 старых тополей в начале мая в городском парке Бердска компания «РСУ-Сибирь»

Под топор пойдут деревья, растущие вдоль улиц. Свердлова, признанные комиссией аварийными, готовыми рухнуть. Контракт на благоустройство парка за 38 млн рублей с победителем аукциона подпишут 17 апреля. Но и на этот раз торги прошли не без проблем.

Одну часть парка уже благоустроили. На второй летом-2020 заменят деревья, дорожки, освещение и водопровод

Несмотря на жалобу по процедуре проведения электронного аукциона на благоустройство городского парка в Бердске, подрядчик все-таки выбран, торги признаны состоявшимися. Бердская компания «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» стала победителем аукциона, предложив наименьшую сумму из четырех участников. Первоначальная стоимость контракта 43,9 млн рублей. «РСУ» осуществит второй этап плана благоустройства бердского парка за 37 967 695 рублей.

Контракт подпишут

В начале апреля представители «РСУ-Сибирь» уже побывали в бердском парке, осмотрели фронт предстоящих работ, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов. По словам руководителя ГЦКиД Елены Исламовой, в чьем ведении находится городской парк, переговоры с подрядчиком состоялись. И уже 17 апреля планируют заключить контракт на выполнение второго этапа благоустройства парковой территории.

— Мы с подрядчиком уже по парку ходили, деревья считали, дорожки смотрели. Предварительной работы очень много: столбы надо передать, деревья согласовать, выяснить наличие чужих коммуникаций. После заключения договора мы передадим подрядчику проект, все бумаги, схему территории и другое. Потребуется разрешение на земляные работы, нужно получить техусловия на разрытие. Ведь предстоит прокладывать электричество, водопровод. Но фактически «РСУ» уже зашло в парк, — констатировала Елена Ивановна.

По ее словам, начать подрядчик хочет с вырубки тополей. Тех, что официально признаны комиссией аварийными. Как рассказал Сергей Баранов, пока насчитали 125 — они растут вдоль ул. Свердлова. Он надеется, что уже в мае начнется вырубка старых деревьев. Завершить работы по благоустройству «РСУ-Сибирь» должен к 1 сентября.

— Объемы очень большие. Но в договоре стоят четкие сроки, есть обязательства. Все-таки дается на работы 4 месяца, — оценила Елена Исламова, выразив надежду, что подрядчик справится до конца лета.

Она отметила, заплатят рабочим только по завершении работ. И в этом, по мнению Елены Ивановны, тоже заключается определенная сложность — подрядчик должен покупать материалы и оплачивать труд работников из собственных средств. В стоимость работ входит в том числе вырубка деревьев и выкорчевка пней, вывоз мусора.

На что жалуетесь?

Но аукцион и на этот раз не дался легко. Напомним, что в 2019 году он вообще не состоялся, поскольку не оказалось желающих в нем участвовать. В 2020-м оказалось 4 участника. 27 марта 2020-го в УФАС по Новосибирской области поступила жалоба ООО «Ридком». Она касалась, как сказано в документах антимонопольной службы, «страны происхождения товара», которую якобы не потребовал документально заверять заказчик.

Кроме того, подателю жалобы не понравился пункт о «товарном знаке» и то, что «наименование объекта закупки и предмет контракта не совпадает с выбранным уполномоченным учреждением КТРУ, что повлекло дальнейшие нарушения в части незаконного установления ограничений по ст.14 ФЗ №44-ФЗ и требований к составу заявки».

На основании изложенного, податель жалобы считает, что аукционная документация содержит нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Заказчик представил свои возражения. Рассмотрев позиции сторон УФАС признал жалобу необоснованной и решил не выдавать предписание об отмене результатов закупки. Хотя антимонопольщики усмотрели нарушение ст.14 и ст.64 ФЗ №44-ФЗ и выдали предписание о его устранении.

Вырубят только аварийные деревья

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за лето-2020 планируют заменить водопровод, освещение и пешеходные дорожки, спилить порядка 200 деревьев и высадить новые. Елена Исламова заявила, что под топор пойдут только аварийные деревья.



— Они признаны аварийными. Для города это благо, что за счет федеральных денег мы сможем решить серьезную проблему с теми тополями, которым более 40 лет. Я готова пройти с общественниками и директором парка и отметить краской те старые деревья, которые подпадают под вырубку, — отметила директор ГЦКиД.

Она уверена, что непременно нужно ликвидировать деревья, которые валятся и угрожают гуляющим в парке, на участке ближе к перекрестку улиц Островского и Свердлова. Заросли старой акации вдоль ул. Свердлова тоже требуется убрать — она как сорняк дает поросль, превратившись в бурелом.

Продолжится посадка кустарников. За последние 3,5 года в бердском парке высадили 200 деревьев. Саженцы брали в лесхозе, что-то приносили жители. Конечно, не все приживается, но парковые рабочие следят за зелеными насаждениями. Бердчане просят кедры. Но эти деревья, по мнению Исламовой, плохо приживаются в парке и растут очень медленно. Хотя и они есть в городском парке.

Что сделают в бердском парке

Как сказано в аукционной документации, при проведении работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха необходимо произвести следующие виды работ:



1. Ремонт дорожек и проездов парка с расширением главных аллей парка до требуемых нормативных 5,5 м, без кардинального изменения вертикальных планировочныхотметок.

2. Разработан состав покрытия дорог, тротуаров, площадок.

3. Водоотвод предусмотрен по вертикальному рельефу дорог.

4. Разработано озеленение территории парка, проектом предусмотрена вырубка аварийных



деревьев, насыпь растительного слоя грунта, высадка новых деревьев, устройство газонов. Озеленение выполнить по ранее разработанному дендропроекту и согласно визуального осмотра аварийных деревьев на аллеях вдоль улиц К. Маркса и Свердлова.

5. Произведена замена и дополнительная установка малых архитектурных форм,

спортивных, детских площадок, предусмотрена замена и дополнительная установка скамеек и мусорных урн.

6. Разработано капитальное ограждение территории парка из металлических кованных

секций.

7. Разработано наружное сезонное водоснабжение территории парка для осуществления полива парковых культур в летнее время.

8. Разработано наружное электроосвещение территории парковыми фонарями типа

«Пушкинский» и оборудование центральных аллей светильниками типа DYMA ДКУ-131-50/100 cо светодиодными лампами 58 Вт.

Рассматриваемый фрагмент участка представляет собой озелененную территорию, которая

совмещает в себе общественную, транспортно-транзитную, природно-рекреационную и



развлекательную функции. Для поддержания многофункциональности территории проектом предусмотрено создание пейзажной планировки, выдержанной в свободных композиционных приемах, с учетом открытого пространства, которое обусловлено значительной пешеходной нагрузкой, связанной с транзитным пересечением парка от пл. Горького в направлении перекрестка ул. Островского и ул.Свердлова и реализация концепции безбарьерной среды доступа маломобильных групп населения.

Пешеходная зона:

На парковых дорожках предусматривается организация дугообразных карманов

углубленных на 1.5м., в которых расположены малые архитектурные формы (урны, скамейки,

светильники) тем самым, достигается сохранение ширины дорожек для прохода людей. Данные карманы гармонично вписаны в существующую дендро-систему. Шаг карманов не более 30 метров, и расположены по двум сторонам тротуаров в шахматном порядке.



Предусматривается сохранение ширины пешеходных тротуаров от 4,5м до 6 м свосстановлением разрушенных участков пешеходных тротуаров, а так же проектированиедополнительных коммуникационных переходов для облегчения перемещения отдыхающих в парке. Тем самым создание более доступной среды для отдыха людей.

Зона отдыха:

— зона отдыха для детей дошкольного возраста расположенная в северной части парка, в



данной зоне отдыха предусмотрены различные малые архитектурные формы (скамейки,песочницы, качели, развивающие спортивные площадки, покрытие детской площадкипредусмотрено резиновое.)— зона отдыха для детей дошкольного и школьного возраста расположенная в северной(аттракционы) и северо-восточной (спортивные площадки) частях.

Освещение:

Проектом предусмотрено устройство дополнительного освещения, для освещения в

сумеречное и темное время суток. Применяемые светильники наружного освещения для

архитектурной подсветки ландшафтных декоративно-лиственных групп, малых архитектурных форм и мощения, позволяют создать уютную обстановку в парке в темное и светлое время суток.

Малые архитектурные формы:



Выполнить по аналогии с малыми формами установленными ранее при проведении I-гоэтапа благоустройства территории в 2016 году.