15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Забил шваброй до смерти сожительницу житель Чебоксар

17:30 15.04.2020 Фото: pexels.com
0

Инцидент случился во время совместного застолья в ночь с 12 на 13 апреля. Во время ссоры мужчина избил любимую, а смертельный удар нанес черенком от швабры.

Забил шваброй до смерти сожительницу житель Чебоксар
От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте

Безработный житель Чебоксар убил свою сожительницу, использовав швабру, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Инцидент случился во время совместного застолья в ночь с 12 на 13 апреля.

— В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, [подозреваемый] нанёс [сожительнице] множество ударов руками, ногами, а также черенком от швабры по голове и туловищу, причинив ей тяжкие телесные повреждения, — сказано в сообщении.

От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он взят под стражу.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Гнев не контролируем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель
19:20 15-04-2020
Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель
БердскПособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России 6
19:10 15-04-2020
Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России
Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе
18:57 15-04-2020
Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе
Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ-95B рейса Москва-Мурманск, вернувшегося в Шереметьево
18:47 15-04-2020
Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ-95B рейса Москва-Мурманск, вернувшегося в Шереметьево
Из 1774 заболевших COVID-19 за 15 апреля в Москве 85% моложе 65 лет
18:28 15-04-2020
Из 1774 заболевших COVID-19 за 15 апреля в Москве 85% моложе 65 лет
Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?
18:18 15-04-2020
Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
18:18 15-04-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры
18:17 15-04-2020
Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры
Убили 4 человека и 37 изувечили начинающие водители в 26 ДТП в 2020 году в Новосибирской области
18:15 15-04-2020
Убили 4 человека и 37 изувечили начинающие водители в 26 ДТП в 2020 году в Новосибирской области
С 15 апреля материнский капитал предоставляется автоматически
18:11 15-04-2020
С 15 апреля материнский капитал предоставляется автоматически