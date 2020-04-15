Забил шваброй до смерти сожительницу житель Чебоксар

Инцидент случился во время совместного застолья в ночь с 12 на 13 апреля. Во время ссоры мужчина избил любимую, а смертельный удар нанес черенком от швабры.

От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте

Безработный житель Чебоксар убил свою сожительницу, использовав швабру, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Инцидент случился во время совместного застолья в ночь с 12 на 13 апреля.

— В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, [подозреваемый] нанёс [сожительнице] множество ударов руками, ногами, а также черенком от швабры по голове и туловищу, причинив ей тяжкие телесные повреждения, — сказано в сообщении.

От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он взят под стражу.

Источник: life.ru