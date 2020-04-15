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Целоваться запрещено: Освятят на улице куличи и яйца при дистанции 2 метра на Пасху в Бердске

18:00 15.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за коронавируса храмы закрыли на замок, вход для прихожан закрыт. Но помолиться в день Воскресения Христова можно и дома, заявил благочинный Бердска отец Владимир. Клирики и послушники пользуются масками и антисептиками.

Целоваться запрещено: Освятят на улице куличи и яйца при дистанции 2 метра на Пасху в Бердске
В 2019 году в Бердске отец Владимир освящал пасхи на Праздничной площадке при большом скоплении народа
Сюжет: Православные обряды
Целоваться запрещено: Освятят на улице куличи и яйца при дистанции 2 метра на Пасху в Бердске

Целоваться запрещено: Освятят на улице куличи и яйца при дистанции 2 метра на Пасху в БердскеЧто нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мытьсяЕщё 66 новостей

Православные церкви Бердска закрыты для прихожан. Это сегодня, 15 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил старший по бердским храмам отец Владимир. Такое решение принял накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим после предписания главного санитарного врача региона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля глава Новосибирской епархии объявил о закрытии храмов.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Новосибирской области… временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии РПЦ, — сообщается на сайте митрополии.

Вместе с тем, митрополит Никодим рассказал, как приобщится к пасхальным богослужениям — через прямые трансляции. Такое же предложение о просмотре в режиме онлайн своей пастве сделал и бердский благочинный отец Владимир.
— Прихожан сейчас в церкви не пускают, закрыто все. Сказали никого не пускать. Только тех, кто в церкви нужен — свечки ставить, службу и трансляцию вести, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» батюшка, призвав православных молиться дома.

Вместе с тем, по его словам, накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля во всех бердских храмам будут освещать куличи, яйца и другие праздничные яства.
— На территорию храма будут заходить человек по 10 на расстоянии двух метров друг от друга. Но патриарх сказал, что можно и дома совершить очищение, кто не пойдет в церковь: помолиться, пропеть «Христос воскресе» и под слова «Во имя Отца и Сына и Святого духа» окропить водичкой. Это вынужденная мера. Это испытания, — рассказал отец Владимир.

Он акцентировал внимание на том, что в храм на Пасху людей не запустят. Освещение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.

— Надо молиться дома, горячо молиться, встать на коленочки. И просить Господа, чтобы не было у нас болезни, чтобы Господь защитил тех, кто заболел. Чтобы послал здоровья деткам нашим, полиции, тем людям, которые служат и трудятся, всем службам, которые работают. Врачи рискуют, контактируют с больными, — отметил батюшка.

В церкви сейчас допускаются только священнослужители и послушники, которые участвуют в богослужениях. Как рассказал отец Владимир, все они соблюдают условия безопасности — носят маски, одноразовые перчатки, пользуются антисептиком, дезинфицируют помещения и предметы:
— Контакты исключили, целоваться запрещено.

Напомним, что ранее прийти в храмы на Пасху разрешил губернатор. Андрей Травников вместе с митрополитом Никодимом 10 апреля сделали обращение: никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет, а жителей, которые решат придти на службы, призывают «соблюдать все санитарные противоэпидемиологические нормы».

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