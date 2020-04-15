Целоваться запрещено: Освятят на улице куличи и яйца при дистанции 2 метра на Пасху в Бердске

Из-за коронавируса храмы закрыли на замок, вход для прихожан закрыт. Но помолиться в день Воскресения Христова можно и дома, заявил благочинный Бердска отец Владимир. Клирики и послушники пользуются масками и антисептиками.

В 2019 году в Бердске отец Владимир освящал пасхи на Праздничной площадке при большом скоплении народа

Православные церкви Бердска закрыты для прихожан. Это сегодня, 15 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил старший по бердским храмам отец Владимир. Такое решение принял накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим после предписания главного санитарного врача региона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля глава Новосибирской епархии объявил о закрытии храмов.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Новосибирской области… временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии РПЦ, — сообщается на сайте митрополии.

Вместе с тем, митрополит Никодим рассказал, как приобщится к пасхальным богослужениям — через прямые трансляции. Такое же предложение о просмотре в режиме онлайн своей пастве сделал и бердский благочинный отец Владимир.

— Прихожан сейчас в церкви не пускают, закрыто все. Сказали никого не пускать. Только тех, кто в церкви нужен — свечки ставить, службу и трансляцию вести, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» батюшка, призвав православных молиться дома.

Вместе с тем, по его словам, накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля во всех бердских храмам будут освещать куличи, яйца и другие праздничные яства.

— На территорию храма будут заходить человек по 10 на расстоянии двух метров друг от друга. Но патриарх сказал, что можно и дома совершить очищение, кто не пойдет в церковь: помолиться, пропеть «Христос воскресе» и под слова «Во имя Отца и Сына и Святого духа» окропить водичкой. Это вынужденная мера. Это испытания, — рассказал отец Владимир.

Он акцентировал внимание на том, что в храм на Пасху людей не запустят. Освещение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.

— Надо молиться дома, горячо молиться, встать на коленочки. И просить Господа, чтобы не было у нас болезни, чтобы Господь защитил тех, кто заболел. Чтобы послал здоровья деткам нашим, полиции, тем людям, которые служат и трудятся, всем службам, которые работают. Врачи рискуют, контактируют с больными, — отметил батюшка.

В церкви сейчас допускаются только священнослужители и послушники, которые участвуют в богослужениях. Как рассказал отец Владимир, все они соблюдают условия безопасности — носят маски, одноразовые перчатки, пользуются антисептиком, дезинфицируют помещения и предметы:

— Контакты исключили, целоваться запрещено.

Напомним, что ранее прийти в храмы на Пасху разрешил губернатор. Андрей Травников вместе с митрополитом Никодимом 10 апреля сделали обращение: никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет, а жителей, которые решат придти на службы, призывают «соблюдать все санитарные противоэпидемиологические нормы».