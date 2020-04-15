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Снова обратится к нации президент Владимир Путин 15 апреля

17:26 15.04.2020 Фото: кремлин.ру
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

Снова обратится к нации президент Владимир Путин 15 апреля
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Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что «это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он». «Давайте дождемся сегодняшнего совещания», — предложил он, добавив, что «меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются».

Источник: ТАСС

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Новый мэр, 15 апреля 2020 18:26
"которые могут быть введены из-за коронавируса" а могут и не введены

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