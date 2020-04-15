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Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?

18:18 15.04.2020 Фото: pxhere.com
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Все члены семьи, после пробуждения в Чистый четверг, должны умываться водой, в которую предварительно нужно положить серебряную ложку. Наши предки верили, что такая утренняя процедура поможет одарить человека хорошим здоровьем и красотой.

Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?
На протяжении года есть только несколько дней, во время которых вода наполняется особыми свойствами

Во сколько нужно мыться в Чистый четверг, интересует многих людей. Церковный праздник, который в 2020 году выпадает на 16 апреля, имеет особенные обычаи и традиции. Так, купание в этот день может для каждого человека принести максимальную пользу для организма.

Во сколько нужно мыться в Чистый четверг

На протяжении года есть только несколько дней, во время которых вода наполняется особыми свойствами – праздники Крещение, а также Чистый четверг. Стоит отметить, что в 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля, а Чистый четверг – 16 апреля.

Согласно преданию, Иисус омыл ноги апостолам в тайную вечерю. Поэтому этот день стали именовать «чистым». Так как данное событие свершилось ночью, то и купаться тоже необходимо до восхода солнца. Многие люди купаются в ночь на праздник, а другие встают рано утром – поэтому каждый выбирает для себя наилучший вариант.

Все члены семьи, после пробуждения в Чистый четверг, должны умываться водой, в которую предварительно нужно положить серебряную ложку. Наши предки верили, что такая утренняя процедура поможет одарить человека хорошим здоровьем и красотой. Заболевшего человека нужно умыть с серебра, которое было одолжено у соседей.

В этот день вода помогает человеку смыть свои накопленные за прошлый год грехи. Чтобы приобрести все данные преимущества, нужно в момент купания прочитать особенные молитвенные слова и обратиться с просьбой к Всевышнему, избавиться от негативных мыслей и грусти в своей жизни.

Священнослужители рекомендуют обливаться стоя в холодной воде. В этот момент нужно представить, что стекающая вода является необычно: она излучает чистое яркое освещение, которое с легкостью смывает всю накопленную отрицательную энергетику, при этом очищаются тело и душа.

Как сделать Четверговую соль, которая является мощным талисманом для семьи

На Руси Четверговой соли придавали особое значение и силу. Она считалась очень сильным оберегом для дома. Ее готовили специальным методом 1 раз за весь год – на ночь в четверг, накануне Пасхи.

По народным поверьям, данная соль помогала избавиться от порчи, заболеваний. К тому же, ее брали с собой люди в дальнее путешествие, чтобы заболевший человек поскорее выздоровел, добавляли в еду, для привлечения счастья разбрасывали ее по разным углам в доме, в качестве оберега держали в небольшом мешочке и носили с собой. Приготовленную Четверговую соль прятали в укромное место.

Для ее приготовления, нужно раскалить сковороду с толстым дном и прокаливать соль, помешивая ее ложкой из дерева и читая молитвенные слова «Отче наш», не меньше 9 раз.

Когда соль остынет, переложить ее в небольшой мешок из ткани и хранить до наступления праздника Чистый четверг в следующем году.

Источник: rsute

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