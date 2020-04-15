Почему нежелательно подстригаться на Страстной неделе перед Пасхой?

Наши предки верили, что если человек испытывает жгучее желание подстричься именно в этот период, то над ним подшучивает лукавый, стараясь привлечь к тому, что он поддастся на все соблазны и сам ослабит свою энергетику.

Нет однозначного ответа можно ли стричься в этот период

Можно ли стричься на Страстной неделе, а также приступать к окрашиванию волос, интересует многих женщин. Зачастую, все важные церковные праздники, включая Страстную и Вербную неделю, приходятся на весенний период. А это как раз то время, когда многие женщины стремятся изменить свою внешность и в последний момент вспоминают можно ли записываться к парикмахеру перед Пасхой.

Можно ли стричь волосы перед Пасхой на Страстной неделе

Нет однозначного ответа можно ли стричься в этот период. По словам священников, нет особых церковных предостережений по этому поводу и если это необходимо, то человек может постричь свои пряди на Страстной неделе. При этом, с давних времен и до наших дней сохранились предостережения, согласно которым, именно в течение Страстной недели необходимо относится с особой осторожностью к изменениям во внешности, особенно волос.

Дело в том, что когда человек состригает волосы, то нарушается энергетическая аура, окружающая человека. Значительно меняется энергетика и в данный период аура и тело человека становятся наиболее уязвимыми, безусловно, на протяжении небольшого периода времени.

Бытует мнение, что во время Страстной недели появляются негативные силы, стремящиеся навредить человеку, могут привлечь беду или заболевания. Безусловно, они не упустят шанса сгубить человека с ослабленной защитой.

Если хочется подстричь волосы на Страстной неделе, то над человеком подшучивает лукавый

Примечательно, что народные приметы о Страстной неделе связаны с беременными женщинами, которым ни в коем случае нельзя стричь волосы, красить их или как-либо менять свою прическу в это время. Поскольку они рискуют не только своим здоровьем, но и будущим малышом.

Наши предки верили, что если человек испытывает жгучее желание подстричься именно в этот период, то над ним подшучивает лукавый, стараясь привлечь к тому, что он поддастся на все соблазны и сам ослабит свою энергетику.

Стоит отметить, что оставленные предками сказания больше схожи на мифы и не имеют подтверждений. Но некоторые люди продолжают придерживаться этих примет и не нарушают негласные церковные устои.

Но если человек никогда не прислушивался к подобным приметам, то скорее всего эти предубеждения не смогут остановить и он в любом случае будет планировать посетить парикмахера, чтобы изменить свою прическу. В данной ситуации стоит акцентировать внимание на лунном календаре, составленном астрологами и выбрать самое благоприятное время.

Источник: rsute.ru