Как получить материнский капитал-2020? Его размер на первого, второго и третьего ребенка. Как и куда подать заявление?

Материнский капитал предоставляется только один раз

Материнский капитал предоставляется только один раз: женщинам при рождении (усыновлении) второго или последующих детей начиная с 01.01.2007, либо первого ребенка начиная с 01.01.2020, а также мужчинам — единственным усыновителям первого ребенка с 01.01.2020 либо второго и последующих детей с 01.01.2007 (ст. ст. 3, 6, 13 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ).

Материнский капитал получают и при рождении двойни (тройни).

Воспользоваться материнским капиталом можно только после получения сертификата, который удостоверяет право на материнский капитал (п. 3 ст. 2 Закона N 256-ФЗ).

Размер материнского капитала в 2020 г. и его индексация

В 2020 г. материнский капитал устанавливается в следующих размерах (ч. 1 ст. 6 Закона N 256-ФЗ; ч. 1 ст. 8 Закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ):

если право на дополнительные меры господдержки возникло до 31.12.2019 включительно — 466 617 руб.;

на первого ребенка в случае его рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 — 466 617 руб. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 01.01.2020 при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 01.01.2020, размер материнского капитала увеличивается на 150 000 руб. и составляет в общей сумме 616 617 руб.;

на второго ребенка в случае его рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020, — 616 617 руб.;



на третьего ребенка или последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникло, — 616 617 руб.Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции.Отметим, что возможность получить материнский капитал ограничена по времени — ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на материнский капитал, должен родиться (или быть усыновленным) не позднее 31.12.2026 (ч. 1, 2 ст. 6, ч. 1 ст. 13 Закона N 256-ФЗ).

Региональные программы по выплате материнского капитала

Наряду с материнским капиталом, выплачиваемым на основании федерального закона, в некоторых регионах действуют программы по выплате регионального материнского (семейного) капитала. Он выплачивается за счет средств региональных и местных бюджетов. Получение сертификата на региональный материнский капитал не зависит от того, получен ли материнский капитал на основании федерального закона.

Порядок получения сертификата на материнский капитал

Для получения государственного сертификата путем подачи заявления рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

Вам потребуются, в частности, следующие документы (п. 17 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 31.05.2019 N 312п; Информация ПФР):

заявление о выдаче сертификата;



документ, удостоверяющий личность заявителя (как правило, это паспорт), или его заверенная копия;свидетельства о рождении (усыновлении) детей, если регистрация рождения (усыновления) ребенка (детей) произведена компетентными органами иностранного государства. В этом случае свидетельство должно быть переведено на русский язык либо на нем в установленных случаях должен быть проставлен апостиль.При подаче заявления также может потребоваться страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ч. 2 ст. 16 Закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ; п. 6 ст. 1, ст. ст. 7, 9 Закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ).Если документы планируется подавать не лично, то потребуются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица, в частности (п. 17 Административного регламента):нотариально оформленная доверенность (для доверенного лица);паспорт или иной документ, удостоверяющий личность доверенного лица или законного представителя.При подаче заявления доверенным лицом документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется (п. 17 Административного регламента).Также по собственной инициативе заявитель вправе представить, в частности, документы, подтверждающие (п. п. 20, 21 Административного регламента):место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя (его представителя);принадлежность к гражданству РФ ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры господдержки;рождение (усыновление) ребенка (детей).

Если заявителем является отец или усыновитель

Право на получение сертификата возникает у отца или усыновителя, когда у матери такое право прекращается.

Переход права на материнский капитал происходит, например, в случае смерти женщины или лишения ее родительских прав. В такой ситуации отцу или усыновителю помимо документов, требуемых в общем случае, в зависимости от обстоятельств потребуются (ч. 3 ст. 3 Закона N 256-ФЗ; п. 20 Административного регламента):

свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей;



решение суда об объявлении женщины умершей;решение суда о лишении женщины родительских прав;решение суда, подтверждающее совершение женщиной в отношении ребенка (детей) преступления против личности и повлекшее за собой лишение или ограничение родительских прав.Вы можете представить эти документы по собственной инициативе (п. 21 Административного регламента).При этом право отца (усыновителя) на материнский капитал не возникает (ч. 3 ст. 3 Закона N 256-ФЗ):если он является отчимом в отношении первого ребенка, рождение (усыновление) которого должно учитываться при получении материнского капитала;если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого материнский капитал был получен, признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Шаг 2. Представьте документы в ПФР

Подготовленные документы можно подать в любое территориальное подразделение ПФР. Документы могут быть поданы лично или через представителя в территориальный орган ПФР непосредственно (в том числе на выездном приеме) или через МФЦ (ч. 1 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; п. п. 32, 46 Административного регламента; п. 5 Правил подачи заявления, утв. Приказом Минтруда России от 18.03.2020 N 138н (далее — Правила)).

Обратите внимание! В целях нераспространения коронавирусной инфекции временно ограничен прием граждан в ПФР, а в г. Москве и МО — также в МФЦ. В частности, прием не ведется по услугам, которые можно получить в электронном виде (Информация ПФР; п. 3.5 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ; пп. 5 п. 8, пп. 6 п. 26 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ).

Также заявление можно направить по почте способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления (например, заказным письмом). При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не прилагается. Установление личности заявителя, а также свидетельствование подлинности его подписи на заявлении осуществляется нотариусом или иными уполномоченными лицами. Вместо оригиналов документов к заявлению следует приложить их заверенные копии (п. п. 17, 34 Административного регламента).

Обратите внимание! В связи с коронавирусной инфекцией работа нотариальных контор ограничена, организовано оказание услуг в режиме дежурных нотариальных контор. Для оказания консультативной помощи создана бесплатная телефонная линия (п. 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239; Информация ФНП; Информация Минюста России).

Кроме того, возможно направление заявления, в частности, в форме электронного документа посредством Единого портала госуслуг, а также через сайт ПФР либо личный кабинет застрахованного лица информационной системы ПФР. В этом случае документы должны быть предоставлены в территориальное подразделение ПФР в срок не более пяти рабочих дней с момента получения им заявления, о чем заявителю направляется уведомление в электронном виде.

После подачи или отправки заявления и документов вам должна быть выдана на руки расписка о получении документов либо направлено в форме электронного документа соответствующее извещение (п. 5 Правил; п. п. 33, 80, 111 Административного регламента).

Только для проживающих за границей



Для граждан РФ, постоянно проживающих за границей, для подтверждения постоянного проживания за пределами территории РФ рекомендуется предоставить справку о постановке на постоянный консульский учет, которая может быть выдана консульским учреждением РФ по требованию гражданина (Информация ПФР).Чтобы специально не приезжать для оформления сертификата, можно, в частности, направить документы (сведения из документов) через представителя или воспользоваться услугами почты. При направлении заявления по почте подписи на заявлении и копии документов подлежат заверению нотариально либо в консульских учреждениях РФ (п. 10 Правил; Информация ПФР).

Шаг 3. Получите уведомление о принятом решении

По общему правилу территориальный орган ПФР принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата в 15-дневный срок с даты приема заявления и необходимых документов.

При наличии определенных оснований указанный срок может быть приостановлен. В этом случае заявление о выдаче сертификата должно быть рассмотрено не позднее чем в месячный срок с даты приема (ч. 3 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; пп. «д» п. 13 Правил).



Не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения решения территориальный орган ПФР уведомит вас о принятом решении через МФЦ, с использованием Единого портала госуслуг или иным установленным способом. Кроме того, вы вправе получить в территориальном органе ПФР или МФЦ выписку из регистра о выдаче сертификата (ч. 5 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; пп. «е» п. 13 Правил).Решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата может быть обжаловано в вышестоящий орган ПФР или в суд (ч. 7 ст. 5 Закона N 256-ФЗ).

Шаг 4. Получите сертификат установленной формы

Если принято положительное решение, вам выдадут сертификат на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом ПФР с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также может быть выдана выписка о выдаче сертификата (ч. 1 ст. 5 Закона N 256-ФЗ; п. 13 Административного регламента; п. п. 2, 3 Правил).

Правила выдачи регионального сертификата на материнский капитал и порядок распоряжения его средствами регулируются региональным законодательством (ст. 20.3 Закона Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ; п. 1 Правил, утв. Распоряжением Минсоцразвития МО от 29.03.2018 N 19РВ-23).

Обратите внимание! Материнский капитал, в том числе региональный, не облагается НДФЛ, за исключением сумм, израсходованных не по целевому назначению (п. п. 34, 77 ст. 217 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права