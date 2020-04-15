Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры

В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна.

Тела пришлось складывать в любые свободные места

Сотрудники больницы Синай-Грейс в Детройте, США, на условиях анонимности рассказали, что творится в медучреждении, пишет CNN. В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна.

Это реальные людские потери от CoViD-19

Так, например, на одном из фото видно, как два завёрнутых в мешки тела лежат на застеленной покрывалом кровати. А третье находится рядом в кресле. На другом фото тела расположены в узком помещении с полками. При этом трупы лежат в том числе на полу, некоторые друг на друге. По словам репортёра Маршалла Коэна, который тоже поделился снимками в «Твиттере», в синих пакетах, лежащих на телах, — личные вещи погибших.

Это реальные людские потери от CoViD-19, такое вы нечасто увидите по телевизору. CNN получила от сотрудников скорой помощи в детройтской больнице фотографии, на которых видны тела, сваленные в кучу на пустых местах, потому что морг был переполнен Маршалл Коэн, репортёр Это реальные людские потери от CoViD-19, такое вы нечасто увидите по телевизору. CNN получила от сотрудников скорой помощи в детройтской больнице фотографии, на которых видны тела, сваленные в кучу на пустых местах, потому что морг был переполнен