15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Похороны

Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры

18:17 15.04.2020 Фото: https://twitter.com/MarshallCohen/status/1249753457046835200
0

В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна.

Трупами от COVID 19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры
Тела пришлось складывать в любые свободные места
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Трупами от COVID 19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры

Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадрыУмер ученый по Большому адронному коллайдеру Данила Тлисов из-за COVID-19 в больнице в КоммунаркеЕщё 225 новостей

Сотрудники больницы Синай-Грейс в Детройте, США, на условиях анонимности рассказали, что творится в медучреждении, пишет CNN. В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна.

Трупами от COVID 19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры

Это реальные людские потери от CoViD-19

Так, например, на одном из фото видно, как два завёрнутых в мешки тела лежат на застеленной покрывалом кровати. А третье находится рядом в кресле. На другом фото тела расположены в узком помещении с полками. При этом трупы лежат в том числе на полу, некоторые друг на друге. По словам репортёра Маршалла Коэна, который тоже поделился снимками в «Твиттере», в синих пакетах, лежащих на телах, — личные вещи погибших.

Трупами от COVID 19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадрыЭто реальные людские потери от CoViD-19, такое вы нечасто увидите по телевизору. CNN получила от сотрудников скорой помощи в детройтской больнице фотографии, на которых видны тела, сваленные в кучу на пустых местах, потому что морг был переполнен

Маршалл Коэн, репортёр

Позже представитель больницы Брайан Тейлор заявил, что они уже получили дополнительные мобильные холодильные установки, чтобы справиться с проблемой, вызванной CoViD-19.

 Источник: life.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно это все?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель
19:20 15-04-2020
Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель
БердскПособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России 6
19:10 15-04-2020
Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России
Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе
18:57 15-04-2020
Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе
Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ-95B рейса Москва-Мурманск, вернувшегося в Шереметьево
18:47 15-04-2020
Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ-95B рейса Москва-Мурманск, вернувшегося в Шереметьево
Из 1774 заболевших COVID-19 за 15 апреля в Москве 85% моложе 65 лет
18:28 15-04-2020
Из 1774 заболевших COVID-19 за 15 апреля в Москве 85% моложе 65 лет
Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?
18:18 15-04-2020
Во сколько нужно мыться в Чистый четверг 16 апреля, чтобы смыть грехи?
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
18:18 15-04-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры
18:17 15-04-2020
Трупами от COVID-19 забиты больницы США, репортер показал жуткие кадры
Убили 4 человека и 37 изувечили начинающие водители в 26 ДТП в 2020 году в Новосибирской области
18:15 15-04-2020
Убили 4 человека и 37 изувечили начинающие водители в 26 ДТП в 2020 году в Новосибирской области
С 15 апреля материнский капитал предоставляется автоматически
18:11 15-04-2020
С 15 апреля материнский капитал предоставляется автоматически