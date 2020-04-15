Без противогаза противопоказано ездить в автобусе №6 по п. Вега Бердска: в ПАПТ сняли видео удушающей все и вся пыли

«Как только сворачиваешь с трассы — пыль столбом. 4 автобуса делают по 9 рейсов в день — 36 рейсов всего. Мои специалисты ехали за автобусом, они в шоке», — рассказала директор ПАТП Елена Бороздина. Посмотрите пыль на видео!

Клубы пыли поднимаются, потому что дорога не обеспыливается

В группу «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети «ВКонтакте» 15 апреля написал Андрей Макаров:

— Хотелось бы узнать у руководства АТП Бердска, почему в автобусах такая грязь и пыль. Сегодня ехал на 6-м, там слой пыли — такое чувство, что его с завода никто не мыл.

Директор Бердского ПАТП Елена Бороздина в курсе происходящего в поселке Вега. Именно туда пролегает маршрут муниципального автобуса №6.



— Мы проехали за автобусом — клубы пыли поднимаются, потому что дорога не обеспыливается. Это ужас. Мои специалисты сняли на видео, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

По ее словам, сейчас автобусы моют три раза в день с дезинфекцией из-за коронавируса. Но на конечных остановках маршрута — в п. Вега и на ТЦ в Микрорайоне — нет ни колонок с водой, ни туалетов, чтобы водитель мог протереть сиденья, обработать салон.

— В поселок Вега заезжаешь и с половины дороги дышать невозможно, хоть противогазы надевай. Как только сворачиваешь с трассы — пыль столбом. 4 автобуса делают по 9 рейсов в день — 36 рейсов всего. Мои специалисты ехали за автобусом, они в шоке, — рассказала Бороздина, отметив, что дорогу в Веге контролируют регулярно с начала весны.

Она полагает, что содержать дорогу должны сами жители поселка. И руководство ЖСК знает, что нужно делать. Но пыли пока избежать никак нельзя. В прошлом году посыпали известковым отсевом, после чего люди жаловались, что все салоны автомобилей белые от извести.

— Там нет асфальта. Часть дорог — бетонка в очень плохом состоянии, часть грунтовые дороги. Как же там пыли не будет. Тем более сейчас, когда травы и деревьев нет. Вот дождь прошел, мы все перекрестились — пыль прибил. Мы должны понять эту ситуацию. Город не разорвется, слишком много задач стоит, — высказалась директор ПАТП.

Исполнительный директор ЖСК «Вега» и депутат поселка Светлана Уварова считает, что исправить ситуацию может только строительство асфальтированных дорог. По ее словам, поселковые дороги стоят на балансе города, поэтому муниципалитет к ним имеет непосредственное отношение.

— Но все очень сложно, потому что мы — отдаленный район и не под какую программу не подходим. На этот год, вроде, запланирован аварийный ремонт и ямочный картами. У нас бетонное плотно с щебеночными разрывами. В 2019 году выделили 200 тыс. рублей на исполнение наказов избирателей, хватило на то, чтобы закрыть один разрыв — сделали бетонное основание, — пояснила Светлана Геннадьевна.

Пару лет назад она заказывала проект асфальтирования дороги по маршруту общественного транспорта. Обойдется асфальт в 32 млн рублей — без бордюрного камня и тротуаров. Уварова считает это несбыточной мечтой. Однако веговцы пытаются бороться с пылью. Они в складчину купили трактор с навесным оборудованием. И после дождя подметают дороги.

— Сегодня дождь прошел, значит, завтра подметем. Пыли все-таки стало меньше. Но в идеале хотелось бы асфальт, — отметила депутат.

ЖСК в п. Вега было создано в 1993 году, когда радиозавод перестал финансировать. Объединились застройщики, которым БРЗ давал земельные участки для индивидуального строительства. И с тех пор поселок существует фактически автономно, вдалеке и без особой помощи Бердска, отметила Светлана Уварова.