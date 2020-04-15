Убили 4 человека и 37 изувечили начинающие водители в 26 ДТП в 2020 году в Новосибирской области

Водители со стажем менее 2 лет не имеют навыков вождения авто и адекватной оценки дорожной ситуации. Кроме того, у молодых водителей есть излишняя самоуверенность и субъективное представление о своих возможностях.

Морда авто после ДТП в Бердске

В Новосибирской области увеличилось количество ДТП, совершенных начинающими водителями. Об этом 15 апреля сообщили в региональном управлении МВД.

В первом квартале 2020 года зарегистрировано 26 дорожных происшествий данной категории, в которых 4 человека погибли и 37 человек получили травмы. За аналогичный период 2019 года совершено 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 человек получил ранения различной степени тяжести.

Всего в 2019 году по вине водителей, стаж которых не превышает двух лет, совершено 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибли и 144 человека получили ранения различной степени тяжести.

ДТП с участием водителей указанной категории объясняется несколькими причинами, среди которых — отсутствие прочных навыков вождения и адекватной оценки дорожной обстановки, субъективное представление молодого водителя о своих способностях, излишняя самоуверенность, а также неумение действовать в критических ситуациях и при изменении погодных условий.

Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к начинающим водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, выбирать скорость движения в соответствии с требованиями правил дорожного движения, с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге.